Water rotti e condizionatori fuori servizio, in rivolta i consiglieri del IV Municipio

Water rotti e condizionatori fuori uso. Oggi, mercoledì 12 giugno, si teneva il consiglio del IV Municipio presso la sede di via Tiburtina 1163. Matteo Mariani, di Fdi, e Stefano Rosati, del Movimento 5 Stelle, hanno denunciato che i servizi igienici adiacenti alla sala consiliare, al piano terra, versano in condizioni fatiscenti.

Bagni rotti

Da circa due mesi, infatti, “consiglieri e consigliere sono costretti ad utilizzare un secchio per scaricare l’acqua” dei water, si legge in una nota che Mariani ha inviato alla direzione municipale e al presidente del quarto, Massimiliano Umberti.

Nel bagno dei maschi, inoltre, il flessibile del wc gocciola da tempo. “Chi arriva la mattina presto trova spesso il pavimento bagnato” racconta a RomaToday il consigliere Rosati. Lì, all’interno dei servizi igienici, è stato posizionato un secchio rosso che serve, appunto, per raccogliere l’acqua per scaricare, poi, i bisogni di chi lo utilizza. I consiglieri, quindi, sono stati invitati ad utilizzare i bagni posti al primo piano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Senza aria condizionata

Il caldo si fa sentire in questi giorni. Ancora di più presso la sala consiliare visto che, come segnalano sempre Mariani e Rosati, i condizionatori sono rotti.

Quello dei servizi igienici sembra essere ormai un problema frequente per la sede di via Tiburtina. A novembre, si erano rotti i bagni, sempre al piano terra, riservati a dipendenti e cittadini. Era stato affiso un cartello che invitava ad utilizzare un secchio posto sotto al lavandino per le operazioni di scarico. “Abbiamo scritto più volte via pec – dichiara Mariani a RomaToday – c’è un vuoto manutentivo perché non è stato ancora fatto l’appalto per capire chi debba risolvere questi problemi”.

“Non si può tollerare una situazione del genere – dice Rosati – non funziona niente di niente” sottolinea l’esponente del Movimento 5 Stelle che a dicembre 2022 aveva addirittura presentato una mozione parlando di problemi relativi ai servizi igienici femminili adiacenti all’aula consiliare.