I fondi del Pnrr sbarcano alla scuola di via Palenco

Dall’efficientamento energetico alla riqualificazione delle facciate e al rifacimento del tetto, degli interni e della palestra, attualmente inagibile. Non solo, anche la creazione di un’area destinata ad asilo nido. Sono questi gli interventi di ristrutturazione previsti per la scuola via Palenco, a Casal de’ Pazzi. “Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo obiettivo perché si tratta di una scuola che altrimenti sarebbe stata spacciata”. A parlare è Annarita Leobruni, assessora alla scuola del Municipio Roma IV a seguito dell’approvazione del progetto e ai finanziamenti ottenuti dai fondi del Pnrr.

La scuola di via Palenco, una succursale dell’IC Palombini, ubicata all’interno del parco di Aguzzano, era finita sul tavolo della commissione trasparenza già nel gennaio del 2017. Solo pochi mesi prima era stata chiusa a seguito delle scosse sismiche ne avevano compromesso la stabilità: in quella occasione, i piccoli studenti erano stati trasferiti nei locali della chiesa San Michele Romano a Pietralata. Dopo la riapertura della scuola e alcuni interventi ‘tampone’ alla struttura i bambini sono tornati tra i loro banchi. Nonostante questo, però, l’immobile necessità di interventi risolutivi.

“Grazie al Pnrr e al lavoro dei nostri uffici, avremo 4 milioni e 320 mila euro utili a riparare la scuola, senza questo sostegno non sarebbe mai stato possibile sistemarla – ha detto Leobruni a Roma Today – la conferma da parte del Dipartimento ci ha reso davvero felici, perché potremo restituire questo spazio ai bambini più sicuro e funzionale”. Durante la riqualificazione della scuola, sarà creata anche una nuova area, il nido, che potrà accogliere 30 bambini. Nell’ambito del progetto, è previsto anche il trasferimento di due tecnici dal Dipartimento: per due anni, un ingegnere e un architetto supporteranno gli uffici municipali.