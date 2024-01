Municipio IV, le famiglie vogliono sapere quando cominceranno i lavori nella scuola di piazza Gola

Che fine hanno fatto i lavori della scuola Alberto Sordi di piazza Gola? Se lo sono chiesti i genitori degli alunni e delle alunne che frequentano l’istituto a Casal de’ Pazzi. A luglio del 2022, infatti, l’assessora ai lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, aveva annunciato l’approvazione di una delibera grazie alla quale sarebbe partita la gara per affidare i lavori sugli stabili, per un totale di 1 milione e 840 mila euro. Passato circa un anno e mezzo, le famiglie non hanno ancora visto operai in azione.

Cambio di programma

I problemi maggiori riguardano i lavori sull’edificio che ospita la scuola primaria, che rientra nel piano investimenti del Simu. L’iter, dallla progettazione alla messa a bando, si era svolto in maniera regolare e senza contrattempi. Però, a novembre 2023, la ditta che si è aggiudicata la gara ha effettuato un sopralluogo nella scuola con i tecnici comunali e ci si è resi conto che, rispetto agli accordi, lo stabile necessita di maggiori interventi, specialmente nelle parti esterne. Questa ha comportato una modifica al progetto sulla quale, da quanto si apprende, starebbe lavorano il Simu. Una volta risolto questo problema, la prossima estate potranno partire ufficialmente i cantieri.

Scuola dell’infanzia e secondaria

Nei plessi dedicati all’infanzia e alla scuola secondaria è stato previsto un appalto di efficientamento energetico del Comune che sta seguendo il suo iter e che dovrebbe portare alla cantierizzazione la prossima estate. In questo caso la gara è in fase di assegnazione e non dovrebbe avere gli intoppi registrati per il plesso della primaria.

Le lamentele

I genitori degli alunni si sono lamentati perché la scuola presenta, obiettivamente, diversi problemi. Un restyling è quanto mai urgente, così come confermato, in un certo senso, anche dall’assessora alla scuola del IV Municipio, Annarita Leobruni. In un post social, rispondendo a chi chiedeva notizie sui lavori, Leobruni ha spiegato che si stanno facendo “alcuni rattoppi” ma serve “effettivamente un intervento più importante”.

I lavori

Quando i lavori saranno completati l’istituto sarà profondamente cambiato. All’interno della struttura sarà realizzata la sostituzione di pavimenti e battiscopa in gomma, del controsoffitto, delle porte e delle vie di esodo con elementi dalle caratteristiche ignifughe adeguate. Non solo, anche la riqualificazione dei locali cucina e il rifacimento degli impianti idrico antincendio, elettrico e speciali.

Inoltre, saranno sostituiti infissi e lucernari, avvolgibili e cassonetti delle finestre e saranno installate tende interne. Infine, sono previsti l’isolamento termico del solaio di copertura e la realizzazione di un cappotto termico all’esterno del fabbricato.