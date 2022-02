Il cantiere eterno di via Tiburtina: Gualtieri in visita alla "prima incompiuta di Roma da portare a termine"

Un'accelerata ai lavori del raddoppio, soprattutto dopo il monito che l'assessora ai lavori pubblici ha dato alla ditta nelle scorse settimane. E per far sentire il fiato sul collo, nel primo pomeriggio di martedì, anche Roberto Gualtieri è arrivato sul cantiere di via Tiburtina. Niente tagli di nastro ma un sopralluogo per verificare il lavoro svolto fino ad ora e quello che ancora c'è da fare per liberare definitivamente i cittadini del IV municipio dai cantieri infiniti del raddoppio di via Tiburtina.

Il sindaco Roberto Gualtieri, accompagnato dall'assessora Ornella Segnalini, ha raggiunto la via consolare, all'altezza della stazione metro Rebibbia per visionare il programma degli interventi secondo la cronologia diffusa nei giorni scorsi. "Soddisfatto del lavoro svolto fino ad ora" ha detto il sindaco durante l'incontro. All'appuntamento il presidente del Tiburtino Massimiliano Umberti, l'assessore ai lavori pubblici Dino Bacchetti e la giunta del Quarto al completo.

I cantieri saranno conclusi per l'avvio della Ryder Cup

Un calendario ‘ambizioso ma possibile’ lo hanno definito dal Campidoglio quello stilato per finire i lavori sulla via Tiburtina che nelle ultime settimane hanno subito un'accelerata. Ambizioso sì, perché sulla consegna dell’opera pesa una data importante: il 2023. A settembre del prossimo anno, infatti, negli impianti sportivi della zona Marco Simone si svolgerà la Ryder Cup: un appuntamento che non può trovare Roma e la Tiburtina impreparate. Una deadline che ha dato un nuovo impulso all'attività dei lavori. E così chiudere definitivamente i cantieri del raddoppio è al centro dell'agenda politica del Tiburtino e del Comune. Entro agosto di quest’anno saranno ultimati i tratti della via consolare denominati T1 e T2, da Rebibbia a Settecamini, all’altezza della sede municipale (via Tiburtina 1163). L'incontro sulla via Tiburtina è avvenuto a pochi metri da una recente apertura resa possibile grazie alla rimozione dei blocchi di cemento all'altezza del quartiere Ponte Mammolo.

Guatieri: "Sono molto soddisfatto dell'eccellente lavoro"

“L’obiettivo è ridurre progressivamente la presenza dei new jersey lungo la strada – ha commentato il sindaco - Sono molto soddisfatto dell’eccellente lavoro svolto dall’assessora Segnalini, dal Municipio IV e da tutti i soggetti coinvolti che stanno collaborando per dare un’accelerata all’opera”.

A spiegare l’andamento dei lavori (lento fino ad alcune settimane fa) la delegata ai lavori pubblici della giunta comunale, Ornella Segnalini, che ha anticipato alla stampa anche la volontà di sistemare le opere ‘a latere’ dopo la fine dei lavori per il raddoppio, spiegando “La Tiburtina è la prima incompiuta che il Comune porta a termine, è un'opera essenziale per tutto il quadrante circostante. Città Metropolitana sta sistemando ulteriori tratti dopo il Gra”.

All’incontro anche i rappresentanti della ditta impegnata nei lavori: “Contiamo di rispettare le scadenze, soddisfatti della sinergia e della collaborazione tra l’amministrazione e l’impresa finalizzata a superare gli ostacoli” hanno commentato. Oltre gli intoppi burocratici, a causare rallentamenti ai lavori anche la scarsa presenza di operai sui cantieri. "Oggi il sindaco è voluto venire qui a rendersi conto di quello che è stato fatto e di quello che c'è ancora da fare. Dobbiamo assolutamente finire questa opera - ha commentato Massimiliano Umberti, il minisindaco del Tiburtino spiegando - La Ryder Cup accoglierà 50mila persone al giorno e molte transiteranno sulla Tiburtina".