Casal de' Pazzi: bonificata la Riserva Naturale dell’Aniene

“Abbiamo rimosso uno sfregio al territorio”. Esordisce così Massimiliano Umberti, neo presidente del IV Municipio, dopo la bonifica effettuata presso la Riserva Naturale dell’Aniene, in zona Casal de' Pazzi. Con lui Federica Desideri, la nuova assessora all’ambiente del parlamentino di via Tiburtina. Dal Quarto, intanto, la promessa: “Con noi alla guida del Tiburtino, il degrado non vincerà mai”.

Divani, mobili, pannelli di legno, materiali edili di risulta e ancora vetro e sacchi neri. La Riserva Naturale dell’Aniene è diventata una discarica a cielo aperto. Ignoti, con la complicità di sterpaglie e arbusti a nascondere la visuale, hanno scaricato rifiuti ingombranti sul territorio, deturpando il bene pubblico e impedendo di fatto il passaggio. “Uno scempio - hanno commentato alcuni residenti – questi spazi sono preziosi per chi vive qui”.

Nella giornata di giovedì, su indicazione del Municipio, operai al lavoro hanno rimosso la mini-discarica sorta nel cuore della Riserva. “Stiamo lavorando moltissimo sul degrado e continueremo senza sosta nei prossimi due mesi, per rendere civile il nostro territorio. Abbiamo trovato una situazione disastrosa che stiamo cercando passo dopo passo di mettere in ordine” ha concluso Massimiliano Umberti.