Riserva della Valle dell’Aniene: il parco si trasforma in una maxi discarica di ingombranti

Scoperta choc questa mattina nel parco riserva della Valle dell'Aniene, nella zona di casal de' Pazzi. Probabilmente nella notte un grosso quantitativo di rifiuti ingombranti è stato scaricato proprio nei pressi della Casa del Parco. ? Divani, televisori, lavatrici, computer, frigoriferi ormai fuori uso sono le immagini ignobili che ci siamo trovati di fronte, frutto dell'inciviltà di pochi che mettono a rischio un patrimonio di tutti, un vero e proprio atto criminale. A denunciare l'accaduto l'ente Roma Natura che ha in gestione il parco.

Un attacco definito "inaudito all’ambiente e allo scrigno di biodiversità rappresentato dalla riserva dell’Aniene, che da una parte dimostra quanto proprio dalla difesa e dalla valorizzazione dei parchi bisogna sempre partire, e dall’altra quanto sia fondamentale il grande impegno del sistema dei parchi di RomaNatura, nei confronti della salvaguardia ambientale, della conservazione e della difesa della legalità", si legge nel comunicato dell'ente. Da questa mattina i Guardiaparco di RomaNatura sono impegnati nei rilievi, "e appena concluso il lavoro presenteremo un esposto agli Organismi giudiziari competenti".

"Ed è proprio contro tutto questo che va letto questa ultima azione criminale - afferma Mauruzio Gubbiotti presidente di RomaNatura - che rappresenta anche un attacco inaccettabile nei confronti del lavoro delle tantissime associazioni che mettono ogni giorno il loro impegno a disposizione della difesa della natura e dei nostri parchi, promuovendo la conoscenza delle aree verdi, con visite guidate ed eventi, curando gli spazi e costruendo così una importante esperienza di aggregazione sociale. In questo caso la stessa Casa e del Parco è gestita in partenariato da RomaNatura e l’Associazione Insieme per l’Aniene Onlus. Ma chi pensa di intimorirci e indebolire il nostro impegno - aggiunge Gubbiotti - si sbaglia perché questo proseguirà senza tregua".