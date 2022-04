Una passeggiata ‘rumorosa’ attraverso le strade di Casal de’ pazzi per ricordare all’assessore alla Sanità della Regione Lazio l’incontro promesso due settimane fa. Gli attivisti, impegnati da tempo a chiedere la riapertura di Villa Tiburtina, scendono di nuovo in strada e lo fanno in occasione della Giornata internazionale della Salute, con un corteo che ha come punto di partenza e punto di arrivo la struttura di via Casal de’ pazzi.

“D’Amato, Villa Tiburtina aspetta a te” è lo slogan dell’evento fissato in calendario nel pomeriggio di giovedì 7 aprile a partire dalle ore 16.00. “L’assessore D’Amato 15 giorni fa si è impegnato a convocarci entro le due settimane successive ma ad oggi non abbiamo ricevuto nessun invito. Vogliamo ricordargli che siamo ancora in attesa” hanno spiegato gli attivisti al nostro giornale.

Durante la pandemia è nata la campagna di sensibilizzazione ‘Riapriamo Villa Tiburtina’ a seguito della necessità di strutture sanitarie di prossimità sul territorio del tiburtino. L’immobile, situato nel quartiere Casal de’ Pazzi, era un tempo una clinica gestita da Università, Regione, Asl Roma 2 e Fondazione Lorillard Spencer Cenci. Dopo anni di abbandono, la struttura è stata inserita all’interno dell’elenco delle Case di Comunità che saranno realizzate dalla Regione Lazio mediante l’utilizzo di fondi provenienti dal Pnrr –Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

In vista di questo progetto, gli attivisti del Tiburtino in rappresentanza delle realtà sociali del territorio hanno ideato e promosso un questionario rivolto agli abitanti del quartiere e di quelli limitrofi. I cittadini, pertanto, hanno espresso le esigenze prioritarie. “Vogliamo che la comunità venga effettivamente coinvolta nel processo decisionale circa i servizi da erogare” avevano commentato gli attivisti al nostro giornale.