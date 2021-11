Rebibbia, la casa di Pasolini non si tocca. Anche il presidente del Municipio lancia un appello: "Diventi un museo"

La casa di Pier Paolo Pasolini non si tocca. Il messaggio che arriva dal Tiburtino è forte chiaro e a mandarlo è il presidente del Quarto Municipio, Massimiliano Umberti che – rivolgendosi a Comune e Regione – ha chiesto di realizzare all’interno dell’immobile un polo museale dedicato all’intellettuale bolognese che ha raccontato anche la vita delle borgate romane. Nei giorni scorsi anche l'incontro con l'assessore al Patrimonio di Roma Capitale.

Pasolini ha vissuto a Rebibbia, al civico 3 di via Giovanni Tagliere, solo tre anni (dal 1951 al 1953). E’ stata questa la sua prima casa a Roma, l’appartamento che divideva con la madre mentre insegnava in una scuola privata a Ciampino. È in questi anni che Pasolini ha iniziato a scrivere ‘Ragazzi di vita’ e alcune pagine romane, come ‘Squarci di notti romane’, ‘Gas e Giubileo’, riprese poi in ‘Alì dagli occhi azzurri’. Prima l'amicizia con Sandro Penna, compagno inseparabile delle passeggiate notturne sul lungotevere, poi quella con Sergio Citti, l’imbianchino che lo avrebbe aiutato ad apprendere il gergo romanesco, costituendo il suo "dizionario vivente", come amava dire il poeta.

L'immobile, di proprietà privata, è in vendita all'asta, fissata il prossimo 17 dicembre, con un prezzo di partenza stabilito a 122.850 euro e un rialzo minimo di 2.457 euro. Contro questa vendita si sono già espresse le realtà sociali dei quartieri del Tiburtino: Ponte Mammolo, Casal Bruciato, San Basilio, Rebibbia, Tiburtino III che chiedono un intervento alle istituzioni, affinché l’immobile resti alla collettività diventando un museo. Della stessa idea anche il minisindaco Umberti (Pd) che rivolgendosi a Gualtieri e Zinagaretti ha lanciato un appello per creare un polo museale dedicato a Pasolini: “Come avvenuto già in altre occasioni dove si è intervenuti portando nel patrimonio pubblico situazioni a rischio come 'Lucha y siesta'” ha detto Umberti.

Nei giorni scorsi anche l’incontro tra il presidente del Quarto e l’assessore al Patrimonio del Comune, Tobia Zevi: “Si sta valutando l’acquisto” ha spiegato Umberti.