Rebibbia, aperta la tratta di via Tiburtina

“Abbiamo aperto la tratta di via Tiburtina al nodo Rebibbia”. Ha esordito così la sindaca Virginia Raggi durante la consueta diretta del venerdì pomeriggio per annunciare la fine dei lavori sulla via consolare all’altezza della stazione metro. Nella stessa giornata, Raggi e Meleo (assessora alle infrastrutture della giunta capitolina) hanno svolto un sopralluogo a Rebibbia.

I lavori lungo la via Tiburtina sono da anni un nervo scoperto per gli abitanti della città, in particolare dei residenti del IV Municipio e dei pendolari che percorrono la consolare ogni giorno. Più che una strada è stata spesso considerata un percorso a ostacoli con cantieri aperti e mai chiusi. A spiegare le vicissitudini legate ai ritardi degli ultimi anni è Linda Meleo, assessora della giunta Raggi che in un post Facebook ha commentato: “Abbiamo lavorato tanto su questo cantiere, recuperando una situazione molto complicata, fatta di fallimenti aziendali, varianti di progetto, fermo lavori. Fino a quando circa un anno e mezzo fa, all'appalto è subentrata una nuova impresa, la D'Agostino. Ci siamo rimboccati le maniche e insieme, impresa e amministrazione, abbiamo iniziato a lavorare, risolvendo tante grandi e piccole questioni operative e burocratiche”.

La conclusione dei lavori allo snodo di Rebibbia ha portato alla realizzazione di 6 corsie, di cui quattro riservate al traffico di vetture private e due, le centrali, al trasporto pubblico. “Abbiamo rifatto completamente l’asse viario e l’asse stradale, è stato creato un golfo di fermata per gli autobus snodati di 18 metri che non era previsto nel progetto originale, sono stati rifatti completamente i sottoservizi che non erano neanche mappati – ha aggiunto Raggi durante la diretta - Sono state sistemate le aiuole, riqualificata la stazione metro e messi i parapedonali”.

Infine: “Chiaramente ora si continua, ci sono interventi che devono essere completati nelle prossime settimane. Si lavora anche in altri tratti, compatibilmente con il lavoro delle squadre archeologiche che stanno lavorando sull’antica via Tiburtina” ha concluso Raggi.