Raddoppio via Tiburtina: aperto lo svincolo su via Cicogna

Chiuso il cantiere, riaperta la strada. Dalla mattina di mercoledì, lo svincolo di via Furio Cicogna è accessibile agli automobilisti che dalla via Tiburtina sono diretti al quartiere Casal de’ Pazzi. “Il cronoprogramma procede in maniera spedita – ha commentato Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio sulla prosecuzione dei lavori per il raddoppio – Abbiamo liberato gli abitanti del quartiere costretti, fino ad oggi, a restare nel traffico e in un percorso più lungo”.

Una settimana fa sono ripresi i lavori nel tratto denominato M17, all’altezza dello svincolo di via del Casal San Basilio, nell’omonimo quartiere a ridosso della Tiburtina. A causarne lo stop era stato il ritrovamento di un tratto dell’antica via consolare. Inoltre, a febbraio di quest’anno, nell’ambito delle indagini di archeologia preventiva della Soprintendenza Speciale di Roma, per i lavori di allargamento della via Tiburtina da parte del Comune di Roma, è stato scoperto un tratto dell’antico ponte di Pratolungo.

I lavori del raddoppio di via Tiburtina dovranno concludersi entro l’estate del prossimo anno perché ad ottobre negli impianti sportivi di Marco Simone si svolgerà la Ryder Cup 2023. Per rendere questo obiettivo possibile è stato stilato un cronoprogramma di intervento di concerto tra l’assessorato capitolino ai lavori pubblici, il Municipio IV e la ditta attualmente impegnata nei lavori.

“Abbiamo chiuso un altro tassello importante – ha commentato Dino Bacchetti, assessore ai lavori pubblici del Tiburtino – Consegnando l’uscita ai residenti di Casal de’ Pazzi. Lavoreremo, inoltre, per l’arretramento del bottino Acea all’altezza di Rebibbia così da liberare la strada, questa è competenza di Acea, appunto e del Simu”. Intanto all’altezza della stazione Rebibbia, come ha ricordato Umberti: “Stiamo lavorando per abbassare le grate e portarle a piano strada”.