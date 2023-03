Raddoppio Tiburtina: un nuovo ponte a Pratolungo

Ventuno pali che andranno a creare il basamento su cui poggerà l’installazione del nuovo ponte, a copertura del fosso di Pratolungo. Sono questi gli interventi avviati lungo la via Tiburtina per completare il raddoppio della consolare in vista dell’appuntamento con la Ryder Cup del prossimo settembre. “Da opera incompiuta, la Tiburtina sta diventando un’opera possibile” ha commentato Massimiliano Umberti, presidente del Municipio IV.

Poco più di una settimana fa, sono stati avviati i lavori di edificazione della rotatoria in zona Marco Simone, come indicato nel cronoprogramma presentato l’estate scorsa dal sindaco Roberto Gualtieri e dall’assessora comunale Ornella Segnalini. Una corsa contro il tempo per consentire che l’evento sportivo di caratura mondiale – dal 29 settembre al 1° ottobre – proceda senza intoppi e consenta a milioni di spettatori di raggiungere gli impianti di Marco Simone.

Dalla rimozione degli ostacoli, alla tutela dei beni archeologici rinvenuti, l’amministrazione comunale prima e quella municipale poi hanno fatto i conti con una serie di imprevisti da affrontare, come nel caso del fosso di Pratolungo. Già perché durante gli scavi, è stato ritrovato l’antico ponte di Augusto che avrebbe potuto rappresentare uno ‘stop’ ai lavori ma è stato arginato.

Con il benestare della sovrintendenza, la nuova costruzione è stata progettata per essere realizzata in parallelo al ‘vecchio’ ponte. L’antica costruzione, con questa alternativa, potrà anche tornare alla luce “Quando avremo i fondi a disposizione" ha precisato Umberti. La durata dei lavori, per la collocazione dei ventuno pali e l'installazione del ponte, è stimata in quattro mesi. "I lavori procedono a ritmo spedito e salvo imprevisti rispetteremo la data di consegna dell’opera” ha concluso Umberti.