Topi, blatte, fognature rotte e citofoni inesistenti nelle case popolari di Casal De Pazzi

Cantine allagate dall’acqua che esce dalle fognature, impianti di sicurezza inservibili, invasioni di topi e blatte e citofoni inesistenti. Sono solo alcuni dei problemi con i quali convivono gli inquilini dei palazzi Erp di via Giovanni Palombini 12 e 24, a Casal De Pazzi. Così, dopo mesi di incontri ed indagini, il comitato di quartiere Mammut e i residenti dei caseggiati hanno consegnato al Comune di Roma e all’assessore alle politiche abitative del IV Municipio, Federica Desideri, un dossier con tutte le criticità degli stabili.

Il dossier

“Gli inquilini e le inquiline insieme al comitato hanno deciso di rilanciare su un piano di investimenti chiaro e programmato per le case popolari del nostro quartiere” scrive, in una nota, il comitato Mammut. Da parte l’assessora Desideri, che ha incontrato direttamente i residenti e gli attivisti, si è impegnata a convocare, entro 10 giorni “i tecnici del municipio e del Comune per i primi sopralluoghi per poi procedere a un cronoprogramma. Apprendiamo con favore la disponibilità a un dialogo e monitoriamo i passaggi delle prossime settimane”.

Degrado nel palazzo di Palombini 12

La situazione degli stabili di via Palombini 12 è quanto meno preoccupante. Gli inquilini hanno individuato dodici priorità di intervento, che vanno dagli impianti di sicurezza alla disinfestazione. A preoccupare, soprattutto, le cantine della scala E che, si legge nel dossier, si “allagano sistematicamente per uno scorretto funzionamento delle fognature. È necessaria una ricognizione completa di tutte le fognature del caseggiato”. C’è timore per lo stato del tubo del gas che corre esternamente alla scala E che è in uno stato di “deterioramento avanzato, che comporta una situazione di elevata pericolosità”.

Su tutte le scale, invece, gli impianti antincendio o sono fuori uso oppure non ci sono proprio. Inoltre, i citofoni esterni non sono mai entrati in funzione mentre quelli interni hanno dei malfunzionamenti su tutte le scale. In diversi punti dello stabile, poi, è stato rilevato che sui “muri portanti, il cemento armato è deteriorato, ammuffito o arrugginito”. Con l’estate, poi, sono sempre più frequenti le invasioni di topi e blatte. Per questo gli inquilini hanno chiesto un “intervento urgente di disinfestazione e la programmazione dei prossimi interventi a intervalli regolari”.

Degrado nel palazzo di via Palombini 24

Anche nello stabile di via Palombini 24 si riscontrano, più o meno, gli stessi problemi: impianti antincendio assenti, citofoni mancanti, deterioramento dei muri e delle colonne portanti in cemento armato. A questo bisogna aggiungere la mancanza delle luci d’emergenza e, laddove presenti, non funzionanti.

Inoltre, la condotta che serve per l’irrigazione esterna “ha una vistosa perdita che si riversa nell’intercapedine della scala A. L’anomalia si è riscontrata a seguito di un intervento per l’installazione della fibra ottica su via Ciciliano”. Infine, entrambi i caseggiati necessitano di una ricognizione completa per verificato lo stato del linoleum applicato sui pavimenti visto che, in diverse parti, risulta deteriorato e riattaccato con il nastro adesivo.

Nella lettera che accompagna il dossier, gli inquilini chiedono alle istituzioni qualcosa di molto semplice: “vogliamo abitare in case che siano a norma di sicurezza, che possano garantire un’esistenza dignitosa, che non siano sempre l’ultima ruota del carro. E pensiamo che si possa fare, attraverso un’interlocuzione tra abitanti e amministrazioni competenti per definire le priorità e programmare gli interventi. Nel corso degli anni, le manutenzioni ordinarie e straordinarie sono state sostanzialmente a carico dell’iniziativa spontanea degli inquilini dei caseggiati. Non rinneghiamo quanto abbiamo fatto finora, ci mancherebbe. Ma ovviamente – si conclude la lettera - non possiamo arrivare ad interventi strutturali che non possono, e non devono, spettare a noi”.