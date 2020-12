Casal de’ Pazzi: si allaga il parco dell’Aniene, ecco perché le pecore pascolano in via Spinoza

Il maltempo dei giorni scorsi ha causato l’allagamento del parco dell’Aniene e di conseguenza il gregge di pecore solitamente al pascolo nell'area verde, ha ‘travalicato’ i confini e percorso via Spinoza nel quartiere Casal de’ pazzi. Ecco spiegato il motivo dovuto alla transumanza delle pecore lo scorso giovedì pomeriggio.

VIDEO | Pecore al pascolo via Spinoza

Centinaia le pecore che giovedì pomeriggio hanno pascolato al fianco degli automobilisti lungo via Spinoza, seguite dai pastori e dai cani. Una scena anomala quanto surreale quella vissuta dagli automobilisti in coda lungo la strada sorpassati dagli ovini. Chi vive a Casal de’ Pazzi però non è nuovo a queste immagini: “Succede spesso anche d’estate che le pecore finiscano su via Spinoza – ha spiegato una residente al nostro giornale – Ma anche su via Fiori e viale Kant”.

E sempre dai residenti giunge anche un campanello d’allarme sulla sicurezza degli animali e dei cittadini: “I cani pastore girano per il quartiere affamati, abbiamo allertato anche le guardie zoofile, hanno il micro-chip ma se ne vanno in giro. Forse il pastore bada poco ai suoi animali”.