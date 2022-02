Parco di Aguzzano: 500 nuove querce per il progetto ‘Ossigeno’

È stato inaugurato il bosco che accoglierà 500 nuove querce all’interno del parco di Aguzzano, nel IV Municipio. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto della Regione Lazio ‘Ossigeno’. All’appuntamento anche il minisindaco Massimiliano Umberti insieme alla giunta del Tiburtino e il governatore Nicola Zingaretti.

Il progetto ‘Ossigeno’, voluto dalla Regione Lazio, è stato avviato nel 2019 con l’obiettivo di piantare sei milioni di alberi in tre anni. Le piantumazioni sono avvenute anche in occasione della ‘Festa dell’albero’, iniziativa che ha trovato il favore di Legambiente. A dicembre del 2021, è stata pubblicata una nuova manifestazione di interesse aperta a enti pubblici e terzo settore con l’intenzione di “Rendere il Lazio la regione più green d’Italia” aveva commentato Zingaretti con l’ambizioso obiettivo di piantare un albero per ogni abitante.

“Un nuovo bosco di 500 querce nel Parco di Aguzzano nel IV Municipio di Roma. Un contributo decisivo nella lotta ai cambiamenti climatici, ma anche un modo per rendere i quartieri più belli e vivibili. Tutto questo è stato possibile grazie al progetto #Ossigeno della Regione Lazio: stiamo piantando centinaia di migliaia di alberi in tutto il nostro territorio, non ci fermiamo, vinceremo anche questa sfida!” è il commento di Zingaretti a margine dell’evento.

Anche il minisindaco del Tiburtino, alle prese con la piantumazione insieme agli assessori di via Tiburtina, ha aggiunto: “Grazie al progetto Ossigeno della Regione Lazio, con Nicola Zingaretti e Maurizio Gubbiotti abbiamo inaugurato un bosco di 500 querce nel Parco di Aguzzano. La promessa in campagna elettorale di un albero al giorno per tutta la legislatura sta andando avanti. Pensate che un albero produce tra i 20 e i 30 litri di ossigeno al giorno. Oggi possiamo contare nel nostro Municipio di 15.000 litri di ossigeno al giorno”.