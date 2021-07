Municipio IV, gli uffici anagrafici sbarcano in via Rivisondoli

Da via Tiburtina a via Rivisondoli. Gli uffici anagrafici del IV municipio saranno trasferiti a partire dalla seconda metà del mese di luglio da San Basilio a Ponte Mammolo. Ad ospitarli sarà la struttura costruita dalla Cam che di recente è stata acquisita dal Municipio. La Lega: “Lavori incompleti”.

Da una struttura fatiscente e una nuova di zecca: è questa la sorte degli uffici anagrafici per i servizi di carte di identità, residenza e matrimoni. “Non mi risulta ci sia un numero civico, non ci sono parcheggi per i dipendenti e le condizioni esterne intorno all’immobile sono di degrado. Chi ha pagato i lavori? È stato collaudato?” ha commentato ai nostri taccuini Roberto Santoro, ex capogruppo della Lega in Municipio IV.

A replicare è Roberta Della Casa, tra i collaboratori della sindaca Virginia Raggi che confermando il trasferimento degli uffici nella seconda metà del mese di luglio, ha puntualizzato l’acquisizione della struttura di via Rivisondoli al Municipio. “Poiché la sede di via Tiburtina è scollegata con il resto del territorio, in via Rivisondoli è più facile arrivarci”. Intanto, gli uffici resteranno in via Tiburtina per alcune settimane dopo l’apertura di via Rivisondoli.