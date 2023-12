Municipio IV, due nuove case per le nonne e i nonni di Ponte Mammolo e Settecamini

Due nuove case per i nonni e le nonne del IV municipio. Una a Settecamini ed un’altra a Ponte Mammolo per un investimento complessivo di 1 milione e 121 mila euro. La giunta municipale ha approvato il progetto definitivo per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei centri anziani dei due quartieri, bisognosi da tempo di interventi radicali.

I lavori sui centri anziani

Il centro anziani di Settecamini, su via Canterano, beneficerà della sostituzione della copertura per una nuova impermeabilizzazione, di un nuovo sistema elettrico per far funzionare il nuovo impianto termico che verrà, ovviamente, rigenerato completamente.

Radicali, invece, i lavori al centro di Ponte Mammolo, su via Luigi Sperani. L’edificio verrà demolito e ne verrà realizzato uno nuovo ma con gli stessi metri cubi. Gli anziani, quindi, potranno beneficiare di una struttura nuova di zecca, più confortevole ed accogliente rispetto a quella esistente.