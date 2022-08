Lavori via Tiburtina, nuovo asfalto da Ponte Mammolo a Rebibbia

Proseguono i lavori di riqualificazione della via Tiburtina, nell'ambito di una più ampia opera di adeguamento e raddoppio che andrà concluso entro la fine di settembre 2023, quando è previsto l'inizio della "Ryder Cup", la più importante competizione internazionale di golf che si terrà a Marco Simone (Guidonia).

Il 6 agosto il presidente del IV municipio, Massimiliano Umberti, ha fatto sapere che sono terminati i lavori di asfaltatura del tratto di strada che da Ponte Mammolo arriva alla stazione della metro B di Rebibbia, direzione Tivoli.

"Un tratto drammatico - commenta il minisindaco dem - , tutti abbiamo trascorso in quel punto molto del nostro tempo, da oggi sarà un lontano ricordo".

Per quanto riguarda il cronoprogramma dei cantieri, Umberti fa sapere che "a fine agosto" verranno chiusi i lavori su via Lanciano (sempre altezza Rebibbia, dalla parte degli uffici municipali) e verrà terminato l'incrocio di via Elena Brandizzi Gianni, verso Tor Cervara. "Stiamo correndo per rispettare i tempi che ci siamo dati" la promessa del minisindaco.