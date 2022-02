Ponte Mammolo liberato: via la strettoia, la strada è tornata fruibile

Rimossi i blocchi di cemento che restringevano la carreggiata della via Tiburtina all’altezza del quartiere Ponte Mammolo. “Stiamo procedendo in maniera spedita perché finire i lavori è una nostra priorità” ha commentato a Roma Today il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti. Intanto, il prossimo 22 febbraio il sindaco Roberto Gualtieri è atteso ai cantieri del raddoppio per un sopralluogo.

Nelle scorse settimane è stato ufficializzato il cronoprogramma dei lavori su via Tiburtina: il raddoppio della consolare dovrà essere terminato in vista dell’imminente appuntamento con la Ryder Cup del 2023. Di recente, l’assessora ai lavori pubblici del Comune di Roma, Ornella Segnalini, ha battuto i pugni sul tavolo della commissione per chiedere alla ditta impegnata nei lavori un aumento di operai (richiesta già avanzata in passato).

Intanto, nel tratto all’altezza di Ponte Mammolo, con lo sblocco dei lavori all’impianto fognario, ai sottoservizi, alle caditoie e ai marciapiedi, è stato possibile rimuovere i newjersey. “Abbiamo un grande evento e la sua riuscita passa anche dalla fine dei lavori su via Tiburtina – ha aggiunto Umberti – Non vediamo l’ora di terminare”.