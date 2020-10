Casal de’ Pazzi, il giardino di largo Russel nel degrado: “Un’amministrazione capace lo restituirebbe ai cittadini”

“Se ci fosse un’amministrazione capace, restituirebbe largo Russel ai cittadini”. Annarita Leobruni, ex consigliera dem del IV Municipio ha denunciato lo stato di abbandono e pericolo in cui versa una delle aree verdi di Casal de’ Pazzi, al tiburtino. Stesso degrado anche per i giardini di via Comte.

Il giardino di largo Russell costruito negli anni ’70 dagli stessi costruttori del palazzo adiacente è stato manutenuto da chi negli anni ha affittato l’immobile. “In quel periodo, largo Russell è stato sempre ben curato – ha aggiunto Leobruni – Lo spazio, ad oggi, è annoverato nella lista delle aree bianche del Comune di Roma che però nessuno prende in carico e restano un pericolo per i cittadini”.

Il giardino è chiuso da un lato con una rete fissa, dall’altro con una rete amovibile e nei pressi dell’area verde è collocata una scuola. “In queste condizioni – ha aggiunto – Il giardino è un pericolo per chiunque passi nelle vicinanze. Il tema è politico: nessuno tra dipartimento patrimonio, ambiente e municipio ha intenzione di prendersi cura dell’area perché implicherebbe un impegno di manutenzione anche in termini economici. Intanto – ha concluso Leobruni – I cittadini continuano ad essere privati di uno spazio importante che potrebbe essere anche un giardino didattico”.