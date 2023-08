Derubato il Bunker Skate Park: "Aiutateci"

Al Bunker Skate Park di viale Kant, lo spazio skate che accoglie diversi giovani, sono state rubate le attrezzature per la manutenzione dell’impianto.

Ha denunciare l’accaduto proprio la società che mette a disposizione della comunità skaters composta da famiglie, bambini e disabili uno spazio di 1.000 metri quadrati dove fare numerose attività

Per ripartire in vista della prossima stagione e per dare ancora un luogo sicuro dove crescere ai numerosi skaters, il Bunker Skate Park ha lanciato su GoFundMe una raccolta fondi dal nome "Il BNKR non ha più attrezzatura da lavoro" e che ad oggi ho ottenuto oltre 50 donazioni per un totale di più di 2.600 euro raccolti.

“Aiutateci a ricomprare quanto necessario per mettere in sicurezza il Park per la riapertura di Settembre” è l’appello della famiglia BNKR. La raccolta fondi è raggiungibile cliccando qui.