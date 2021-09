Da Casal Bertone a Casal de’ Pazzi, i marciapiedi sono ancora una giungla

Via Fieramosca come viale Kant gridano vendetta tra erba alta e manto dissestato

“Non si riesce a capire cosa ci sia di così difficile da fare. Questo marciapiede è diventato letteralmente impraticabile, mai visto interventi di sistemazione in questi mesi e nemmeno sfalcio. E intanto diventa sempre più una giungla. Si cammina in strada, semplicemente”. A parlare gli abitanti di Casal Bertone, uno dei quartieri del IV Municipio: per chi vive in quartiere via Fieramosca è diventata una spina nel fianco.

Già perché tralasciando la mancata realizzazione delle opere pubbliche che avrebbe portato altre energie in questo luogo, lungo la strada erba e arbusti non sono hanno superato abbondantemente il metro di altezza ma si sono sviluppati anche in larghezza e tra buche e rifiuti non è più possibile percorrere i marciapiedi. “Di sera, in tanti vengono a scaricare ingombranti perché ormai sono ben nascosti dai rami” hanno aggiunto.

Non migliorano le condizioni dei marciapiedi e degli spartitraffico in viale Marx, a Casal de’ Pazzi, poco lontano da Casal Bertone, lungo la via Tiburtina. Erba alta e asfalto dissestato lungo il tratto che divide i parcheggi delle auto, complica la vita ai pedoni. “Che degrado! Non ho altre parole” ha spiegato una residente ai nostri taccuini.