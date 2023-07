Tiburtina chiusa per realizzare il nuovo ponte: gli orari dei cantieri e la viabilità alternativa

Saranno giorni di passione per il traffico ma, a lavori finiti, gli automobilisti troveranno un ponte degno di stare finalmente nel nuovo millennio. Da martedì 25 luglio, a partire dalle 6 del mattino fino alle 12, inizierà la posa in opera delle travi in cemento armato precompresso della campata del ponte sul fosso di Pratolungo, su via Tiburtina. I cantieri resteranno aperti fino a venerdì 28 luglio, quando il ponte verrà riaperto. Con questo lavoro si potrà dire completato il raddoppio della Tiburtina, un’opera attesa da anni dagli abitanti del quartiere (e non solo) e reso possibile grazie soprattutto alla spinta data dalla Ryder Cup, l’evento golfistico in programma il 25 settembre al Marco Simone.

Ponte Pratolungo

Con il nuovo ponte cambierà tutta la fisionomia di via Tiburtina che, finalmente, sarà a tre corsie. Sparirà, quindi, la strettoia del vecchio ponte con l’installazione di uno più funzionale e, soprattutto, adatto alle esigenze odierne. Un risultato che non era scontato ottenere visto che i lavori sono stati fermati più e più volte, specialmente per i noti problemi connessi ai ritrovamenti archeologici delle vestigia di un ponte di età imperiale.

I lavori

I lavori saranno anche spettacolari da seguire. Del resto, non capita tutti i giorni di vedere due possenti gru che solleveranno enormi travi che dovranno essere posate per realizzare il ponte, come se fosse un “Lego” ma con dimensioni reali. L’obiettivo è quello di posare almeno 4 travi ogni giorno, per poter chiudere il cantiere venerdì. Nelle prossime settimane, inoltre, dovrebbe essere completata anche la rotatoria di via Marco Simone, anch'essa un'opera fondamentale per la buona riuscita della Ryder Cup.

Traffico e deviazioni

È ovvio che questi lavori, con la chiusura di lunghi tratti della Tiburtina per far passare i mezzi pesanti che trasporteranno i pezzi che andranno poi a comporre il ponte, causeranno non pochi problemi alla circolazione. Non ci sono veri e propri percorsi alternativi da seguire, specialmente perché le operazioni si svolgeranno soprattutto la mattina. Il consiglio che arriva dal IV Municipio è quello di bypassare la via Tiburtina utilizzando il Grande raccordo anulare.