Ancora danni al centro commerciale set del film di Zerocalcare: il vento scoperchia i tetti della galleria

Non bastavano i teppisti e l’abbandono generale nel quale versa ormai da tempo. Ora la galleria commerciale che è stata set del film di Zerocalcare, “La profezia dell’Armadillo”, si conferma anche pericolosa per chi ci lavora. Nella mattinata di oggi, venerdì 9 febbraio, il vento ha scoperchiato quel che rimaneva del tetto del piccolo centro commerciale di quartiere dove, attualmente, ci sono in realtà solo due attività aperte al pubblico.

Abbandono

La galleria, che sorge su via Giovanni Palombini 15, a Casal de’ Pazzi, ha delle lastre di plexiglas come copertura. Anzi, sarebbe meglio dire “aveva” visto che la maggior di queste sono finite a terra o sono direttamente volate via. È bastato un poco di vento per staccarle dal sostegno in ferro che corre nel centro della galleria commerciale. Gli esercenti hanno chiamato i vigili del fuoco che, al termine dell’intervento, oltre a smontare le altre coperture ancora pericolanti, hanno informato Municipio e patrimonio di Roma dell’accaduto. Il timore dei commercianti è che, visto lo stato di abbandono nel quale versa la struttura, toccherà alla fine a loro mettere mani al portafogli e rifare la tettoia.

Mercato abbandonato

I locali sono in carico dal dipartimento patrimonio del Campidoglio ed hanno una destinazione commerciale. Delle nove attività aperte originariamente, solo due sono ancora in vita e lottano, quotidianamente, con l’ammaloramento della struttura. Ora, senza il tetto e con l’arrivo delle piogge, c’è il timore che l’edificio possa subire altri danni ancora.