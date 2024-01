Da set del film di Zerocalcare all'abbandono totale. Ora il centro commerciale è anche bersaglio dei teppisti

Non bastavano gli allagamenti, le mura rotte, il soffitto distrutto e la chiusura di quasi tutte le attività presenti. Ora ci si mettono anche i vandali a rendere più difficile la vita del piccolo centro commerciale di via Giovanni Palombini 15, a Casal de’ Pazzi. Siamo a due passi dal murales griffato Blu sulle case popolari di via Ciliciano, nel piccolo centro commerciale dove sono state girate alcune scene del film “La profezia dell’Armadillo” di Zerocalcare. Una struttura che RomaToday ha verificato essere in carico al dipartimento patrimonio del Campidoglio, data in concessione poi per svolgere attività commerciali.

Mercato abbandonato

Da nove attività aperte, oggi se ne contano solo due, un ferramenta e una parrucchiera. Tra chi è deceduto e chi è andato in pensione, le saracinesche nella piccola galleria si sono man mano abbassate senza nessuno che andasse a prendere il posto di chi aveva interrotto la propria attività. L’abbandono generale è sotto gli occhi di tutti. Nella cabina con i contatori della luce ci piove dentro visto che la tettoia è una groviera e, ormai, scollata dallo scheletro di ferro. I muri esterni sono crollati, la galleria è sporca e ci sono molte saracinesche danneggiate. Insomma, chi continua a lavorare lì dentro è una sorta di eroe.

Vandali in azione

Come se non bastasse, da capodanno ignoti, pare dei giovani, si divertono a lanciare botti e petardi addosso ai negozi. Una situazione che ci è stata confermata da chi frequenta la zona. Degrado che si aggiunge a degrado, quindi, in una spirale di difficile risoluzione.

Il centro commerciale

Come detto, i locali sono del dipartimento di Roma Capitale. Tutte le concessioni, però, sono scadute e non per volere di chi ancora ci lavora, visto che continua a pagare il canone di locazione. Un tempo, lì, c’erano una gelateria ed altre attività alimentari che, ad oggi, sono però scomparse. "C'è chi vorrebbe avviare qui delle attività ma non ci riesce" ci dice chi frequenta ed opera nel piccolo centro commerciale. La voglia, quindi, di rilanciare lo stabile ci sarebbe pure. Allo stato attuale, però, è difficile, se non impossibile, immaginare un futuro per questi locali.