Casale Caletto: lavori in corso nelle palazzine Ater a 30 anni dalla costruzione

Lavori in corso nelle palazzine Ater a Casale Caletto, a trent’anni dalla loro costruzione. Gli interventi, incentrati principalmente sulla sistemazione dei terrazzi, dureranno ancora qualche settimana. Nei giorni scorsi, anche un sopralluogo di Massimiliano Valeriani, assessore Politiche abitative, Urbanistica e Ciclo Rifiuti della Regione Lazio che insieme a rappresentanti istituzionali del V Municipio ha visionato lo stato dell’arte. “Cittadini felici e questo ripaga dalla fatica” ha commentato Valeriani dalle sue pagine Facebook. A esprimere entusiasmo sono soprattutto gli inquilini degli immobili che da anni si battono per la riqualificazione delle strutture.

Casal Caletto ha una storia particolare: il quartiere, seppure molto piccolo, per lungo tempo è stato diviso addirittura tra tre municipi: il IV, il V e il V. Negli ultimi anni, numerose sono state le richieste degli abitanti e del comitato di riunire Casale Caletto in un unico territorio sia da un punto di vista geografico che politico. Le istanze sono state accolte e l’iter amministrativo perché il quartiere sia ufficialmente ed esclusivamente solo parte del V municipio sta andando avanti. E proprio dal V municipio sono state presentate richieste di intervento agli immobili Ater. “Massetti rovinati e infiltrazioni e crepe nei parapetti dei palazzi” ha spiegato al nostro giornale Stefania, vice presidente del comitato di quartiere. “Da trent’anni non si vedeva nessuno da queste parti” hanno aggiunto ancora da Casale Caletto.

Intanto, i lavori procedono a ritmo spedito. La somma impegnata per la sistemazione e la riqualificazione programmata si aggira intorno al milione e mezzo di euro: questi fondi dovranno servire a manutenere 8 scale e completare gli interventi in uno degli stabili. Ma in quartiere aspettano anche la realizzazione dell’area giochi: “L’assessore lo ha promesso, aspettiamo” hanno concluso.