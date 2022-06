Il produttore Pietro Valsecchi acquista la casa di Pasolini e la dona al Comune

La casa di Pier Paolo Pasolini resta alla città di Roma. A renderlo possibile è il produttore cinematografico Pietro Valsecchi che ha acquistato l’immobile all’asta. Lo ha annunciato il sindaco Roberto Gualtieri nel pomeriggio di martedì: “Sarà donata al Comune, ringrazio Valsecchi per questo bellissimo gesto d’amore nei confronti della città e di un grande intellettuale come Pasolini proprio in occasione dei cent’anni dalla sua nascita”.

Aveva suscitato rabbia e indignazione la notizia che la casa romana del poeta, in via Giovanni Tagliere 3, venisse venduta all’asta. Era il dicembre dello scorso anno quando le realtà sociali del territorio hanno avviato una mobilitazione, anche attraverso assemblee pubbliche, per dire ‘No, alla vendita all’asta’. L’obiettivo di cittadini e comitati è stato fin da subito quello di trasformare il piccolo appartamento di Rebibbia – dove Pasolini ha vissuto nei primi anni ’50 insieme a sua madre – in un museo diffuso.

Tra le ipotesi messe sul tavolo dalla politica, municipale e comunale, dopo la prima chiamata dell’asta andata deserta, anche l’idea di destinare l’immobile all’accoglienza di studiosi impegnati su temi legati alla periferia e al pensiero pasoliniano. Per rendere questo possibile, però, la casa sarebbe dovuta rientrare nelle fila del patrimonio di Roma Capitale. A sparigliare le carte – positivamente - è arrivato, invece, Pietro Valsecchi che, dopo aver acquistato il bilocale di via Tagliere all’asta, ha annunciato l’intenzione di donarlo alla città, sollevando di fatto il Comune dalla spesa.

Gli abitanti di Rebibbia e del territorio circostante sono stati da sempre legati a questo luogo che ricorda il vissuto romano del poeta. Pasolini ha abitato tra queste mura durante gli anni di insegnamento in una scuola di Ciampino. E tra queste strade ha iniziato a lavorare ai protagonisti di ‘Ragazzi di vita’.

“Desidero ringraziare Pietro Valsecchi per la sua decisione di acquistare la casa di Pasolini e donarla al Comune. Appena entreremo in possesso dell'immobile lavoreremo per farne un luogo della memoria di quel grande scrittore che è stato Pier Paolo Pasolini” - ha aggiunto l'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor.