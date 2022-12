Valsecchi dona al Comune la casa di Pier Paolo Pasolini

Pietro Valsecchi, il noto produttore televisivo e cinematografico, ha ‘salvato’ la casa di Pier Paolo Pasolini. Dopo l’acquisto dell’immobile finito all’asta, avvenuto la scorsa estate, Valsecchi ha donato l’appartamento di via Tagliere, al Comune di Roma. Con una proposta di deliberazione, il Campidoglio ha accettato la donazione e ora il bene appartiene al patrimonio della città. “Per me è un orgoglio aver ottenuto questo risultato e grazie soprattutto al sindaco Gualtieri che ha voluto fare questo regalo al IV Municipio” ha commentato il presidente del Tiburtino Massimiliano Umberti.

La vendita all’asta e l’indignazione delle realtà sociali

A novembre dello scorso anno, l’appartamento di Rebibbia, in cui il poeta è vissuto tra il 1951 e il 1953 è stato messo all’asta. Questo aveva suscitato rabbia e indignazione da parte delle realtà culturali del Tiburtino, attive soprattutto nei quartieri di Rebibbia, Ponte Mammolo e San Basilio, che hanno chiesto a gran voce che l’immobile restasse alla comunità e diventasse un museo diffuso. Anche il Municipio IV, fin da subito, si è speso per scongiurarne la vendita. Una serie di manifestazioni e incontri pubblici per ribadire l’importanza di lasciare al Tiburtino un simbolo della cultura italiana.

L’acquisto dell’immobile e la donazione

A fine maggio, il produttore Valsecchi ha acquistato l’immobile annunciando che l’avrebbe donato al Comune di Roma. Detto, fatto. A distanza di pochi mesi l’immobile è stato dato al Campidoglio che approvando una proposta di deliberazione, ha acquisito al patrimonio l’appartamento di via Tagliere. A gestirlo saranno i dipartimenti patrimonio, appunto, e cultura. “Questa donazione rappresenta un punto di alta cultura per il nostro Municipio, soprattutto in un quartiere in cui questi spazi latitano” ha concluso Umberti.