Amianto nell'ex clinica Villa Tiburtina. Stop ai lavori in attesa della bonifica

Tutto fermo dopo il ritrovamento di amianto nell’immobile. Ecco perché i lavori, che dovevano iniziare tra la fine di marzo e gli inizi di aprile presso uno degli stabili dell’ex clinica Villa Tiburtina non sono, in pratica, mai partiti. Prima di tutto servirà individuare tutto l’amianto presente e, in seguito, rimuoverlo e bonificare lo stabile. Un duro colpo per la nuova casa di comunità a Casal dei Pazzi i cui tempi di realizzazione si allungano inevitabilmente.

Amianto a Villa Tiburtina

L’ex presidio sanitario, un poliambulatorio che ospitava anche una sede della Asl Roma 2 rimasto aperto in via Casal dei Pazzi 16 fino al 2012, dovrà attendere il riavvio dei lavori almeno fino a metà giugno come fa sapere, in una nota, l’Asl Roma 2. La ditta incaricata, infatti, “ha eseguito una serie di verifiche sul fabbricato e, a seguito dei risultati dei campioni sottoposti ad indagine analitica, ha comunicato il rinvenimento dell’amianto”. Questo ha comportato l’immediata sospensione dei lavori “ed è stata intrapresa la procedura per la bonifica dell’amianto nell’immobile, al termine della quale saranno ripresi i lavori, presumibilmente a metà giugno”.

Lo stabile, di proprietà della Fondazione dell’Università La Sapienza, Fondazione Lorillard e Spencer Cenci, ha dato in usufrutto alla Asl Rm 2 per trent'anni una parte della struttura dove si attiverà, come detto, la casa di comunità, ovvero quei centri sanitari all’interno dei quali il cittadino potrà trovare tutta una serie di servizi di base, dal medico di famiglia al pediatra, compresi specialisti e professionisti del settore. Nel febbraio 2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica per la realizzazione della casa della comunità e a marzo è stata effettuata la consegna dei lavori alla Ditta Consorzio Integra. Lavori finanziati per 1,97 milioni di euro con fondi Pnrr che impongono, quindi, che il presidio sanitario sia pronto entro il 1° gennaio 2026.

Proteste

Dopo aver visto il cantiere senza più operai all’opera, gli attivisti di Riapriamo Villa Tiburtina, già nei giorni scorsi, hanno organizzato un incontro, sabato 11 maggio, dalle 17 a Parco Cicogna, per informare gli abitanti di quanto stia accadendo. “A più di un mese dall'ipotetica data di inizio lavori a Villa Tiburtina, la situazione è in completo stallo” scrivono in una nota gli attivisti. Ora i motivi sono chiari del perché i cantieri si siano arenati. Un ritardo che si somma, ovviamente, a quelli già accumulati in passato. “Villa Tiburtina, e più in generale il nostro territorio, sono un esempio emblematico di come le cose stanno andando, e di come potrebbero andare, nel resto della città e del Paese – continua la nota di Riapriamo Villa Tiburtina - per fortuna, nei quartieri romani e non solo si stanno diffondendo sportelli sanitari, ambulatori e coordinamenti che propongono un altro modello di sanità, di salute e di cura. A partire da Villa Tiburtina, proviamo a costruire dei terreni comuni di vertenza per una sanità pubblica, universale, umanizzata e di prossimità”.