Oltre 4mila nuovi alberi al parco di Aguzzano, le associazioni: "Non siamo state coinvolte"

Sono circa 4mila gli alberi che saranno piantumati nell’area del parco di Aguzzano incastonato tra i quartieri Casal de’ Pazzi e Ponte Mammolo, periferia nord-est di Roma. L’iniziativa, inserita nell’ambito del progetto ‘Foresta Italia’, promossa da Rete Clima e Coldiretti non piace alle associazioni territoriali. “Difendiamo questo parco da quarant’anni, non coinvolgerci è stato inappropriato, perché quando si parla di bene comune i cittadini devono prendere parte ai progetti decisionali e non accettare scelte calate dall’alto” hanno detto a Roma Today.

L’impegno delle associazioni

Da anni, associazioni e comitati impegnati nella salvaguardia dell’ambiente e nella coesione sociale di vari quartieri del Tiburtino hanno unito le forze per difendere il parco di Aguzzano. I volontari se ne prendono cura, combattono il degrado e si occupano di promuovere progetti utili alla collettività, tra queste l’associazione Casale Podere Rosa che nei mesi scorsi ha avviato un’iniziativa legata alla piantumazione di alberi in accordo con il Municipio IV. A marzo l’ente regionale RomaNatura – che gestisce il parco di Aguzzano – ha concesso a Rete Clima il nullaosta per la messa a dimora di 4.082 alberi e arbusti autoctoni all’interno dell’area. L’iniziativa, d’intesa con il IV Municipio e sostenuta da diverse aziende, rientra nella campagna “Foresta Italia” che prevede di conferire alle aziende partecipanti il certificato di “carbon neutrality” per aver compensato le proprie emissioni di CO2.

La Rete per Aguzzano

La Rete per Aguzzano, coordinamento di associazioni storiche del territorio, ha sollevato dubbi sulla idoneità delle piantumazioni. Tra le motivazioni: “RomaNatura ha autorizzato l’intervento su una superficie di 6,3 ettari di area protetta, il 10% del parco in una zona di fruizione pubblica molto utilizzata dai cittadini. Le nuove piantagioni alterano significativamente il mosaico ambientale e le caratteristiche edafiche, di umidità, temperatura e luminosità del suolo, su cui si basa la biodiversità del parco. Alcune specie, come le orchidee spontanee presenti ad Aguzzano, sono particolarmente sensibili anche a piccole variazioni delle condizioni ecologiche e quindi sono adesso a rischio” hanno detto dalla Rete. I volontari, inoltre, hanno aggiunto: “Le giovani piante messe a dimora oggi inizieranno ad accumulare significativamente carbonio nei loro tessuti solo tra 10-20 anni, quindi il loro contributo alla compensazione delle attuali emissioni di CO2 delle aziende che aderiscono a questa operazione di greenwashing, va posticipato di molto nel tempo. Intanto però le loro emissioni di CO2 proseguiranno regolarmente, anno dopo anno. La “carbon neutrality” è null’altro che una semplice strategia di marketing, del tutto inefficace ad affrontare i gravi problemi del cambiamento climatico. Un’area protetta non dovrebbe essere utilizzata per ospitare operazioni di questo genere”.

"Non siamo stati coinvolti"

Infine: “I cittadini, che il parco lo hanno voluto e che da quarant’anni lo difendono con mille battaglie, non sono stati coinvolti. Coinvolgere non significa comunicare qualcosa già deciso altrove; vuol dire partecipazione ai processi decisionali. Se si parla di beni comuni - ed il parco è un bene comune - i cittadini hanno diritto e competenza per partecipare ai processi decisionali. Questo passaggio, cruciale per costruire la fiducia della comunità cittadina negli amministratori pubblici, è stato completamente omesso; viene sempre completamente omesso, qualsiasi sia il colore politico delle amministrazioni che si avvicendano. Quindi l’operazione “green” in corso ad Aguzzano non può che apparire come l’ennesimo intervento “calato dall’alto”, in totale dispregio dei cittadini, delle loro sensibilità, della loro storia e delle loro battaglie” hanno concluso.