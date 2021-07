Pietralata: lavori finiti al passaggio pedonale di Vigna Mangani ma resta off limits per i disabili

Nuovo look alla stuttura di Vigna Mangani, a Pietralata. Terminati I lavori di riqualificazione avviati nelle scorse settimane, il passaggio è l’unico collegamento che consente agli abitanti del borgo di attraversare la tangenziale per lasciare il quartiere e giungere su Circonvallazione Nomentana, per poi arrivare in via della Batteria Nomentana, zona maggiormente fornita di attività commerciali e servizi.



“Il lavoro congiunto tra dipartimento e municipio ha consentito di raggiungere un altro importante risultato per le nostre periferie” ha commentato dalle sue pagine Facebook l’assessora comunale Linda Meleo a margine del sopralluogo effettuato con l’ex presidente del IV, Roberta Della Casa che rivendicando il lavoro fatto ha precisato: “Mai stato oggetto di manutenzione”.



Una riqualificazione dell’esistente, basata sulla manutenzione ordinaria con il riprtisino, la riparazione e il potenziamento dell’illuminazione, l’installazione dei parapedonali, oltre che la ritinteggiatura della struttura. Un ‘risultato importante’ – come lo hanno definito Meleo e Della Casa che però continua a lasciare fuori dal quartiere gli abitanti con disabilità, poiché la struttura non ha subito modifiche o interventi, pertanto è ancora sprovvista di ascensore o montacarichi.