La scritta Ciro non c'è più: ripristinata la segnaletica su via Tiburtina

È stata ripristinata la segnaletica orizzontale in via Tiburtina, all’altezza del ponte di Portonaccio modificata da ignoti nei giorni scorsi. Gli operai mandati dal Csimu - Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana – hanno riparato la scritta ‘Circ.’, trasformata in ‘Ciro’. “Certi gesti sono inqualificabili e incivili, sono un danno per tutti” ha commentato Ornella Segnalini, assessora ai lavori pubblici della giunta Gualtieri.

Direzione ‘Ciro’

Aveva destato curiosità e sollevato polemiche politiche la scritta comparsa su via Tiburtina, all’altezza della stazione ferroviaria. Tra le direzioni indicate dalla segnaletica orizzontale sulla strada della grande viabilità era spuntata, oltre alla direzione Roma centro, anche la direzione ‘Ciro Nomentana’. Una bravata ad opera di ignoti che con vernice bianca hanno modificato la lettera C, rendendola di fatto una lettera O. E immediato è stato il tamtam sui social tra indignazione e ironia. La domanda del giorno è stata ‘Chi è Ciro?’. Tra le varie ipotesi messe in campo anche quella che il gesto sia stato compiuto per osannare il calciatore della Lazio Ciro Immobile che domenica all’Arechi ha segnato due gol alla Salernitana portando la vittoria in casa biancoceleste.

Ripristino della segnaletica

“Appena avuta notizia dell’accaduto abbiamo allertato il Dipartimento Csimu che si è subito adoperato per riportare la situazione alla normalità. Certi gesti sono inqualificabili e incivili, sono un danno per tutti. Ma soprattutto sono fonte di pericolo e distrazione per chi percorre una strada ad alto scorrimento. Chi li compie non ha senso civico e rispetto di nulla”, ha commentato Segnalini.