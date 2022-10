Tombini aperti da sei mesi su via dei Monti di Pietralata

Da sei mesi, in via dei Monti di Pietralata, ci sono due tombini aperti e nonostante le segnalazioni, nell’unica strada che collega la stazione Tiburtina al quartiere, ancora nessun intervento. “Perché non è stato fatto nulla nonostante il pericolo sia stato segnalato al Municipio?” ha detto ai nostri taccuini Flavio Fianco, presidente del comitato popolare Monti di Pietralata.

Siamo nell’area a ridosso della via Tiburtina, nelle adiacenze del terreno che con molta probabilità ospiterà lo stadio della Roma in un prossimo futuro. Siamo a meno di un chilometro dal secondo scalo ferroviario romano, quello della stazione Tiburtina: da piazzale Spadolini, in poco tempo – percorrendo via Chiaramonte - si arriva in quartiere. Lungo questa strada - all'incrocio con via della Ruta -, a novembre del 2018, una frana ha danneggiato il costone che già in passato aveva subito smottamenti. Dopo anni di attesa, è stato apposto un muro di contenimento per evitare nuovi disagi agli abitanti della zona. La strada, che possiede un marciapiede centrale e un attraversamento in curva sulle strisce pedonali che conduce all’imbocco della tangenziale, ha da due tombini scoperti.

“I ladri sono entrati in azione ad aprile di quest’anno, hanno portato via i chiusini e da allora le condizioni della strada sono queste” hanno spiegato dal comitato. “Dopo l’intervento della polizia locale, sui tombini aperti sono state apposte delle reti a protezione delle buche ma è sufficiente sollevarli per rimuoverle - hanno aggiunto da via dei Monti Pietralata – lo stiamo segnalando da mesi ma nessuno interviene”.