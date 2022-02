Pietralata, chiude l’unico teatro del Municipio. L’appello: "Vogliamo continuare a lavorare"

Franco e Gloria sono in attesa della pubblicazione della sentenza ma sanno che nulla potrà cambiare la sorte: il teatro Piccolo, l’unico del IV Municipio, chiuderà in primavera perché sarà sgomberato. “Vogliamo continuare a lavorare, abbiamo chiesto uno spazio pubblico alle istituzioni, anche da riqualificare, ma non abbiamo ancora ottenuto nessuna risposta” ha spiegato Franco Franchi al nostro giornale. Intanto, sabato mattina, le realtà sociali del tiburtino si incontreranno nella sala di via della Stellaria con l’obiettivo di trovare una soluzione.

Il Teatro Piccolo di Pietralata, dedicato a Pier Paolo Pasolini, ha aperto in quartiere dieci anni fa. Da quel momento è diventato un punto di riferimento per gli abitanti della zona e dei quartieri vicini, in un municipio che vanta il triste primato di non avere cinema e nemmeno teatri. È anche per questo che la chiusura del teatro di via Stelleria, che avverrà in primavera, fa male. La pandemia e il lockdown hanno messo in ginocchio questo settore come tanti altri e Franco e Gloria non ha più potuto garantire il pagamento del canone di locazione di circa 3mila euro mensili.

Ma il drappo rosso in palcoscenico non può chiudere per l’ultima volta. È per questo che Franco e Gloria hanno chiesto l’intervento delle istituzioni, oltre che delle realtà sociali. “Stiamo effettuando un censimento degli immobili di nostra proprietà – ha spiegato Massimiliano Umberti, presidente del Municipio IV raggiunto dal nostro giornale – Quando avremo contezza del patrimonio disponibile metteremo i locali a bando”. Intanto, dopo la manifestazione del 10 febbraio, partecipata soprattutto da tanti bambini, numerosi attivisti di zona si sono dati appuntamento in teatro sabato mattina.