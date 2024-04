Stadio a Pietralata, trovato un manufatto di età romana. Interviene la Soprintendenza

Un manufatto di epoca romana nell’area destinata ad ospitare lo stadio della Roma. È questa la nuova tegola con cui deve confrontarsi la famiglia Friedkin.

La scoperta dell'antico manufatto

La presenza di questo “manufatto antico con funzione idraulica” scrive in una nota la Soprintendenza speciale, “dalle prime ricerche effettuate non sembrerebbe risultare agli atti”. Le lettera, firmata dalla Soprintendente Daniele Porro e diffusa dal giornalista Alessio Di Francesco di Radio Roma Sound, fa riferimento ad una struttura “consistente in un cunicolo intonacato, collegato ad un pozzo”.

Gli altri reperti archeologici nell'area

Il manufatto, si legge sempre nel documento firmato dalla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio, è “prossimo al castellum acquae ed alla cisterna romana” che sono stati già “individuati con le indagini SDO degli anni 90”. A fronte della segnalazione ricevuta dal comitato popolare Monti di Pietralata, la Soprintendenza ha disposto la necessità di effettuare “un sopralluogo insieme all’archeologo incaricato dall’AS Roma ”ed ha invitato i soggetti interessati e quindi anche l’amministrazione cittadina a provvedere “con urgenza alla messa in sicurezza dell’area”.

La messa in sicurezza

Secondo le segnalazioni ottenute sempre dal comitato popolare, risulterebbero attualmente “posizionate da ignoti reti posticce per impedire di cadere all’interno” del sito in cui è stato individuato il manufatto. Da qui l'esigenza di mettere in sicurezza un'area che, ad oggi, resta accessibile al pubblico. Dopo il recente sopralluogo, organizzato per verificare la presenza a Pietralata di un bosco, è stato ritenuto necessario organizzare un'altra visita, ma questa volta per ragioni archeologiche. La realizzazione del futuro impianto giallorosso dovrà tenere conto della presenza di questo presunto acquedotto collegato ad un pozzo artesiano di età romana.