Monti Tiburtini: svastiche e porte sfondate al parco ‘Andrea Campagna’

Un brutto risveglio al parco ‘Andrea Campagna’. Lunedì mattina, i volontari del quartiere hanno trovato svastiche disegnate sulle pareti e porte sfondate presso la sede della Rete Civica Cittadinanza Attiva che da tempo si prende cura dell’area. “Invochiamo l'intervento delle istituzioni, delle forze dell'ordine, ma anche una presa di coscienza collettiva affinché possa essere ripristinata la legalità” fanno sapere dalle realtà sociali impegnati nella manutenzione del parco.

Uno degli ultimi interventi di restyling al parco ex Meda è stato realizzato lo scorso mese di febbraio quando alcuni volontari hanno tinteggiato il bus presente all’interno dell’area e diventato anche un po’ il simbolo del quartiere. Un’iniziativa, come tante, per coinvolgere la cittadinanza, le famiglie e i bambini che del parco hanno fatto una seconda casa e soprattutto per sottrarre l’area al degrado. I cittadini attivi hanno vinto un bando promosso dalla Regione Lazio per manutenere il parco e da tempo dedicano energie affinché lo spazio sia sempre più fruibile. Gli atti vandalici di lunedì, però, non sono una novità al parco ‘Andrea Campagna’, come non lo sono lo spaccio e, in passato, anche le aggressioni. Per capire l’attaccamento al parco, da parte dei cittadini, sarà sufficiente ricordare come un gruppo di mamme, a febbraio scorso, abbia scoperto e denunciato un giro di eroina.

Agli amici della Rete Civica Cittadinanza Attiva è giunta anche la solidarietà del circolo ARCI Roma che dalla sua pagina Facebook ha commentato: “Tutto ciò non fermerà il lavoro dei circoli come i nostri impegnati sempre di più, con il mutualismo e il lavoro culturale, nel contrasto a un senso comune fascistoide che è estraneo ai territori in cui si manifesta nelle sue forme violente”. Ci sarà una risposta agli atti vandalici della scorsa notte, e sarà quella di continuare con la stessa passione e la stessa dedizione a prendersi cura del parco.

Gallery