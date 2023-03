Stadio a Pietralata: il Municipio dice sì al progetto. Ora la palla passa al Comune

Il Municipio IV ha detto ‘sì’ al progetto dello stadio a Pietralata, approvando – con i soli voti della maggioranza – la delibera sulla costruzione dell’impianto. “Abbiamo approvato la pubblica utilità. Con questa votazione diciamo che il progetto ci convince ma mettiamo anche delle condizioni, sarà la giunta capitolina a valutare” ha commentato il minisindaco Massimiliano Umberti, a margine del consiglio. Associazioni e comitati ancora sul piede di guerra e ribadiscono il 'no' allo stadio.

Le richieste del Municipio

‘Dovuta dotazione di mezzi pubblici, ulteriore apertura sul lato nord dell’ospedale Sandro Pertini per fronteggiare eventuali emergenze, potenziamento del trasporto pubblico, una partecipazione adeguata del Municipio ai tavoli tecnici che si terranno durante la realizzazione del progetto. E ancora, percorsi ciclopedonali integrati nel nuovo assetto urbano, preservazione dei reperti archeologici (vecchi e di nuova scoperta), manutenzione delle aree verdi. Sono queste alcune delle richieste che la maggioranza del Tiburtino ha inserito nel parere sulla deliberazione.

“Con queste richieste di approfondimento progettuale, pur riconoscendo le potenzialità della proposta, la maggioranza di centrosinistra del Municipio ha voluto farsi carico delle istanze provenienti dal territorio e dalle associazioni, alle quali garantiremo, come confermato anche dal Campidoglio, una partecipazione diretta alla fase successiva che è poi quella più delicata ed importante” ha detto Federico Proietti, capogruppo del Pd in Municipio. “Un’opera che sicuramente rappresenta una grande opportunità di sviluppo e di riqualificazione per l’intero quadrante di Pietralata ma che al contempo presenta diverse criticità. Come evidenziato, del resto, dal grandissimo lavoro fatto dal Sindaco Gualtieri e dall’Assessore Veloccia che, con grande attenzione e serietà, in sede di Conferenza dei Servizi Preliminare hanno richiesto interventi puntuali alla As Roma capaci di salvaguardare i posti auto, l’accessibilità all’ospedale Pertini e la viabilità dell’intera zona” ha concluso.

Tra gli esponenti della maggioranza c'è anche ha annunciato forme di protesta eclatanti se le osservazioni del municipio non saranno prese in considerazione. E' il caso della consigliera di Sinistra civica ecologista Carla Corciulo. “Sono disposta a incatenarmi davanti al Campidoglio se non verremo coinvolti nella discussione” ha dichiarato la consigliera che ha votato comunque a favore del pubblico interesse. “Personalmente - ha aggiunto - ho dato parere favorevole perché è un'opportunità di varie ricadute sul territorio, ma detto ciò saremo vigili e quello che conta è evitare di avere un atteggiamento ideologico”.

I ‘no’ delle opposizioni

Il documento è stato approvato con i soli voti della maggioranza. A votare contrario il Movimento Cinque Stelle: “Non siamo contrari allo stadio ma non riteniamo che ad oggi ci siano le condizioni per il pubblico interesse. Troppi pareri tecnici non concordi al progetto e d'altronde lo stesso presidente del municipio ha lasciato intendere che il suo voto a favore è sulla speranza che AS Roma risolva tutto. Noi non possiamo dare un voto sulle speranze, bensì sulle certezze che ad oggi non ci sono. Secondo Umberti l'attuale piano di fattibilità non presenta condizioni che lo rendono ottimista e allora come fa a votare favorevole?” ha detto il pentastellato Stefano Rosati. Il gruppo Fratelli d’Italia, invece, si è astenuto: “Non contrari alla delibera perché lo stadio può davvero essere l'occasione giusta per la riqualificazione di tutto il quartiere di Pietralata, e non solo. Non completamente favorevoli perché ad oggi l'interesse pubblico di cui ci si chiedeva parere è messo a repentaglio da innumerevoli problematiche che vanno assolutamente risolte. Su 29 pareri ricevuti, non c'è un solo soggetto interessato che abbia dato parere favorevole senza apporre nero su bianco i suoi dubbi. Addirittura, le due Memorie di Giunta non riportano la loro espressione favorevole. E soprattutto avremmo preferito un confronto con tutti i comitati” ha detto Luca Scerbo Polverato di Fratelli d’Italia.

I comitati disertano l'aula: "Inutile la nostra partecipazione"

“E' dunque inutile la nostra partecipazione in quanto fino ad ora non vi è stato nessun ascolto da parte della politica, riguardo le legittime richieste di incontro da parte delle associazioni e dei comitati che da anni si prendono cura dell’area di Pietralata, esprimendo forti criticità in merito al progetto dello stadio, dimostrando una volontà di dialogo e confronto a cui non si è data alcuna considerazione” hanno detto dai comitati di quartiere di Torraccia, Tiburtino, Pietralata, parco Andrea Campagna.

La rabbia di Pietralata: “Nessuna parola sugli espropri”

A contestare la votazione di martedì, il comitato popolare Monti di Pietralata: “L’approvazione e l'intervento del presidente del nostro municipio sono l'emblema delle contraddizioni che connotano l'iter di approvazione dell'opera” hanno commentato dal direttivo. “Nonostante le parole del presidente che, manifestando profonda preoccupazione ovvero, per usare le sue parole, "allo stato attuale, il piano di fattibilità che avete visto non presenta condizioni che ci fanno essere ottimisti", il Consiglio municipale ha comunque votato favorevolmente per l'interesse pubblico” hanno continuato. Infine, “Desta profonda preoccupazione il fatto che la politica è più interessata a valorizzare un investimento di una società privata a discapito delle case e della vita di interi nuclei familiari. Non una parola sugli espropri è stata pronunciata dalla forza di sinistra del nostro municipio e questo rappresenta la distanza tra la realtà e le favole proposte in questo racconto fantasioso. Non una parola è stata detta né una prescrizione inserita. Gli abitanti sono merce di scambio in favore dell interesse privato”.

La palla passa al Comune

Con l’approvazione del parere sulla proposta di deliberazione, la palla passa al Comune. Dovrà essere ora la giunta del sindaco Roberto Gualtieri e decidere quali osservazioni resteranno nel testo e quali, invece, non saranno prese in considerazione. Il documento finale verrà, dunque, votato in Aula Giulio Cesare e darà il via all’iter per la realizzazione del progetto dello stadio a Pietralata.