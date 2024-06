Stadio della Roma, interviene il Tribunale Civile: nuova tegola per il Campidoglio

La decisione presa dalla seconda sezione del Tar del Lazio, a fine maggio, sembrava aver sgomberato il campo al progetto che, la famiglia Friedkin, vuole far atterrare a Pietralata. Non è però così semplice.

La battaglia legale

Non è bastato giudicare inammissibile il ricorso presentato da tre cittadini, abitanti in immobili di via della Ruta, a spianare la strada alla costruzione di un nuovo stadio. Il progetto finalizzato a realizzare un impianto deputato ad ospitare le partite dell’As Roma ha infatti incontrato un nuovo intoppo. Perché i ricorsi sono tanti e le sentenze aprono e chiudono scenari che rendendo stabilire quale sia il futuro dell’impianto.

Una tegola per il comune

L’ultima notizia arrivata da piazzale Clodio riguarda un ricorso riguardante immobili di via degli Aromi. Al riguardo i giudici della settima sezione hanno ordinato a Roma Capitale “di cessare la turbativa possessoria” e “di astenersi dall’accedere o far accedere alcuni negli immobili oggetto del ricorso”. Non si tratta in realtà di immobili, ma di aree che si trovano nello spazio deputato a realizzare il progetto. Una tegola per l’amministrazione cittadina, condannata anche al pagamento delle spese legali.

Niente sondaggi nelle aree dei privati

“Di fatto quindi le attività di sondaggio programmate su quelle aree, che andrebbero ad ospitare una cospicua porzione del corpo di fabbrica dello stadio, grazie a questa ordinanza non potranno partire” ha commentato il comitato “sì al parco, sì all’ospedale, no allo stadio”. Nell’intimare al comune di non accedere alle aree situate in via degli Aromi, di fatto la sentenza riconosce anche il possesso legittimo di quelle particelle catastali da parte dei privati che avevano originato il ricorso.

L'implicito riconoscimento della proprietà privata delle aree su cui si voleva effettuare l'accesso diventa, così, altro motivo di soddisfazione per il comitato che contesta "la narrazione sin qui fatta" dalla giunta Gualtieri. “A Pietralata c’è un’area verde e boscata da tutelare e salvaguardare, c’è un futuro già scritto fatto di benessere e accesso alla sanità che nessuno ci potrà mai portare via”.