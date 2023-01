Il municipio IV approva il progetto dello stadio della Roma ma chiede più parcheggi

Il municipio VI ha approvato il progetto dello stadio presentato da AS Roma ma, nella memoria di giunta, ha chiesto di aumentare il numero dei parcheggi. “Abbiamo chiesto uno sforzo serio alla società per risolvere un problema annoso. La nostra posizione resta a tutela degli interessi dei cittadini” ha commentato a Roma Today Dino Bacchetti, assessore ai lavori pubblici di via Tiburtina. “Abbiamo approvato la memoria di giunta che prevede esclusivamente delle osservazioni – ha spiegato ai nostri taccuini il minisindaco Massimiliano Umberti – Reputiamo che debbano essere approvate e in parte modificate nel progetto definitivo nel rispetto degli interessi dei cittadini che vivono il territorio. Se verranno rispettate queste osservazioni, riusciremo a conciliare le due cose: l’interesse dei cittadini e la possibilità di un investimento così importante su un territorio in cui non è mai avvenuto niente di simile”.

Le osservazioni della memoria di giunta

Si è conclusa la prima conferenza dei servizi dedicata allo stadio della As Roma nel quartiere Pietralata del municipio IV. Con la successiva approvazione del ‘pubblico interesse’ e l’ultima conferenza, l’iter per la costruzione dell’impianto potrà dirsi concluso. Anche il Municipio IV ha approvato la memoria di giunta ma con ‘osservazioni’ specifiche. Tra le proposte, un modello di parcheggi a raggiera, con il ‘reperimento e l’implementazione’ di parcheggi aggiuntivi multipiano presso i nodi di scambio della metro B, Ponte Mammolo, Santa Maria del Soccorso, Pietralata e Monti Tiburtini. E, si legge nella memoria, reperimento di aree deposito/parcheggio nel quadrante Casal Bertone, Portonaccio e San Romano, nell’ottica di un sistema trasportistico integrato. Ancora, adeguata insonorizzazione acustica, il sistema infrastrutturale stradale deve essere implementato. Rispetto al progetto presentato, la giunta Umberti con la memoria chiede anche una ‘rotazione di 90° dell’intero impianto per ridurre l’impatto ambientale e la possibilità di sfruttare il sottosuolo delle tribune per la realizzazione di nuovi parcheggi.

Potenziare nodi di scambio e parcheggi

“La proposta del sistema parcheggi a raggiera con il potenziamento di tutti i nodi di scambio perché se è vero che il punto di forza dello stadio è la forte connessione al sistema di trasporto pubblico è vero anche che i nodi vanno potenziati” ha spiegato Bacchetti. Ha aggiunto: “Questo non solo a vantaggio di chi si reca allo stadio ma anche per risolvere un problema annoso della città, la mancanza dei parcheggi. Questa soluzione risolve, dunque, la questione parcheggi in quadranti della città congestionati”.