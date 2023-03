I cittadini si riprendono Pietralata tra sfalcio d'erba e raccolta rifiuti

Ramazze, scope, tronchesi, guanti e sacchi di plastica. Gli attivisti del comitato popolare Monti di Pietralata e dell’associazione Daje de alberi si sono rimboccati le maniche e hanno ripulito il quartiere tra sfalcio dell’erba e raccolta di rifiuti. “Amiamo prenderci cura del nostro quartiere. Mostrare rispetto verso l’ambiente e verso tutti gli spazi comuni è l’esempio che vogliamo dare” hanno spiegato gli organizzatori che nella mattina di sabato hanno lavorato alla rigenerazione di alcune di strade del quartiere.

Dieci sacchi di rifiuti differenziati tra platica e vetro e quindici sacchi di indifferenziata tra calcinacci e ferro. È questo il bilancio degli interventi realizzati dagli attivisti di zona che nella mattina di sabato hanno ripulito via dei Monti di Pietralata. “Tutte le aiuole sono state decespugliate – hanno detto – ma il lavoro da fare è ancora tanto, torneremo presto e avremo bisogno dell’aiuto di tutti” hanno aggiunto. I volontari hanno sottolineato, inoltre, la piaga dello sversamento illecito di rifiuti con la creazione di discariche a cielo aperto, denunciando la presenza di motorini abbandonati e iginieci.

Intanto, per il prossimo mercoledì è fissata la piantumazione di due nuove alberi. La zona oggetto di rigenerazione è vicina all’area in cui verrà costruito lo stadio della As Roma (il progetto è attualmente fermo al Comune di Roma dopo l’approvazione del Municipio IV). Il comitato popolare Monti di Pietralata e altre associazioni di zona sono impegnati in prima linea per dire ‘no’ allo stadio e continuano a sognare la realizzazione di un parco verde e dei progetti già in essere da anni sul territorio.