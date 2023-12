Olimpia e solidarietà al Natale del Granatiere

Presso il Bastione Carlo Emanuele (Forte di Pietralata) si è svolto l’evento il Natale del Granatiere all’insegna della solidarietà con ospite d’eccezione Olimpia l’aquila simbolo della S.S. Lazio il suo addestratore Juan Bernabé e il presidente Claudio Lotito.

Protagonista della serata però non è stato il simbolo biancoceleste ma un assegno di oltre tremila euro donato dai granatieri a favore della Lega del Filo d’Oro. Gesto importante che come sottolineato dal Comandante del distaccamento del 1 Reggimento “Granatieri di Sardegna”, Ten. Col. Orazio Bellinghieri ha evidenziato come oltre ad essere dei militari e quindi servitori dello Stato e del Paese, i militari sono genitori, figli, fratelli… e che il primo obiettivo è sempre quello di stare con chi ha più bisogno per tutelarlo.

Fra gli ospiti della serata di solidarietà anche Lucia Fattori componente della squadra nazionale femminile di paracadutismo, moglie del noto campione di scherma e conduttore radio Stefano Pantano.

A chiudere la serata l’esibizione della banda dei Granatieri di Sardegna, con a seguito il bassotto Duca, in divisa dei granatieri (mascotte del Reggimento) che dopo un revival di successi hanno chiuso il concerto sulle note del Mameli, inno nazionale.