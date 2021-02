Pietralata, continuano i lavori allo Sdo: aperte tre nuove strade

Via della Lignite, via Meitner e via dell’Antracite. Aperta al traffico anche via Giuseppe Fava, la strada utilizzata dagli abitanti dell’Area residenziale del Comparto G

Nuove aperture nell’ambito dello SDO – Sistema direzionale orientale – a Pietralata. Da alcuni giorni, tre nuove strade contribuiscono a decongestionare il traffico nel quadrante a ridosso della via Tiburtina. “Finalmente i residenti del quartiere Pietralata potranno utilizzare nuove strade per spostarsi” ha detto l’assessora alle Infrastrutture del Comune di Roma, Linda Meleo annunciando la conclusione dei lavori.

I lavori dello Sdo (progetto urbanistico integrato) iniziati da oltre dieci anni, procedono a ritmo più spedito solo di recente. Nel febbraio del 2019, anche la sindaca Raggi ha raggiunto i cantieri dello Sdo e tagliato il nastro per l’apertura di via Morello. Qualche mese più tardi, la prima cittadini ancora a Pietralata, in compagnia dell’ex minisindaca Roberta Della Casa, per inaugurare il tratto di strada compreso tra via dei Durantini e via Cave di Pietralata. Sono ripresi anche i lavori alla rotatoria di via dei Durantini, fermi da tre anni.

Ultimati i lavori e il collaudo amministrativo da parte del Provveditorato alle Opere Pubbliche e del Dipartimento Lavori Pubblici, sono state aperte via della Lignite a senso unico di marcia in direzione di via Pietralata, via Lise Meitner, la strada vicina al Parco Pertini percorribile in un unico senso di marcia e via dell’Antracite. Aperta al traffico anche via Giuseppe Fava, la strada utilizzata dagli abitanti dell’Area residenziale del Comparto G, posta alle spalle di via dei Monti Tiburtini.

“Finalmente i residenti del quartiere di Pietralata potranno utilizzare nuove strade per spostarsi. Abbiamo completato, infatti, tutti i lavori e i collaudi amministrativi per renderle percorribili dai cittadini che vivono nella zona di via Pietralata e via dei Durantini. Si tratti di interventi compresi nel progetto Sdo che stiamo portando avanti per restituire decoro e funzionalità a questa zona della città”, ha sottolineato l’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo.

Il risultato entusiasma anche l’ex capogruppo municipale di Fratelli d’Italia, Gianni Ottaviano, che ha espresso soddisfazione attraverso alcuni post Facebook, precisando: “Via della Magnetite è stata istituita a senso unico, come da noi richiesto”.