La piazza smart di Raggi è già transennata: "Ci sono le scosse al parco"

Nei prossimi giorni saranno realizzati interventi per eliminare il problema

/ Via delle Cave di Pietralata

Inaugurata nei giorni scorsi, la prima piazza smart di Roma - targata cinque stelle e celebrata dalla sindaca Raggi - finisce al centro della polemica: numerosi i cittadini che hanno denunciato ‘scosse’ toccando la recinzione metallica. Alcune aree del parco sono state così transennate per consentire l’avvio di lavori necessari a eliminare le scosse che, fanno sapere dal municipio ‘sono innocue’.

La prima piazza smart della città, situata in via delle Cave di Pietralata, nell’omonimo quartiere del Tiburtino, si sviluppa su una superficie di circa 2500 metri quadri: al suo interno si trovano panchine intelligenti, totem multimediali e attrezzi tecnologici che consentono anche l’attività fisica. L’inaugurazione dell’area, avvenuta i primi giorni di giugno, ha subito generato polemiche: tra queste la presenza di tappeti di erbetta sintetica piuttosto che prati. Anche la scelta della zona è finita nel calderone delle critiche, soprattutto da parte degli abitanti che vivono in quartieri più marginali.

Alle voci si aggiunge anche quella di Fabrizio Montanini, presidente del comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio: “Impensabile che si destini una grande area ad un target limitato di giovani appassionati di tecnologia. Un'area totalmente senza uno spazio d'ombra e quindi impraticabile nei mesi estivi – ha commentato - Inoltre, come abbiamo visto con le recenti chiusure dovute alla dispersione elettrostatica che causa delle scosse a chi tocca la recinzione metallica, un parco innovativo dove non è stato eseguito nessun collaudo dalla ditta appaltatrice”.

Dopo le denunce di decine di cittadini del quartiere, sono state interdette le aree dove sono presenti i tappeti: “Abbiamo verificato e non ci sono pericoli o problemi ma saranno realizzati dei lavori per eliminare il fastidio, ovvero il posizionamento della sabbia sotto il tappeto per evitare le scosse” ha spiegato Roberta Della Casa, collaboratrice della sindaca al quarto municipio.