"Salviamo il parco di Pietralata. No al cemento". I cittadini avviano la petizione

“Vogliamo il parco di Pietralata e non il cemento. Ci battiamo per garantire alle future generazioni una città a misura d'uomo, vivibile e condivisa, che non sia solo cemento”. A parlare sono gli abitanti di Pietralata, uno dei quartieri del Municipio Roma IV dove è in progetto la costruzione dello stadio della As Roma. I cittadini, nei giorni scorsi, hanno avviato una petizione che ha già raccolto centinaia di firme.

Mentre in Campidoglio la delibera sul ‘pubblico interesse’ dello stadio tiene banco nella maggioranza del centrosinistra, sul territorio i cittadini continuano a manifestare il proprio dissenso nei confronti della costruzione dell’impianto. Già a febbraio, quando sui terreni dedicati al progetto ‘stadio’ della società giallorossa, si è svolto un sopralluogo da parte dell’amministrazione comunale e municipale, gli abitanti del quartiere hanno chiesto di fermare l’iter per l’approvazione del documento. Nelle settimane precedenti, il Municipio IV – seppure mettendo nero su bianco delle criticità – aveva dato parere positivo alla realizzazione dell’impianto. La palla ora è ferma al Comune: sarà il Campidoglio, i primi di maggio, a dettare la linea.

Tra le ultime iniziative messe in campo dai residenti delle zone interessate dalla costruzione, figura l’avvio della petizione che in poche ore ha già raggiunto centinaia di firme. Il comitato ‘Stadio a Pietralata, no grazie’ chiede ‘sostegno per la creazione e la tutela del parco di Pietralata’. Tra le pagine del documento, indirizzato a Comune e Municipio, si legge: “L’area in questione è una zona preziosa e vitale, prevista a verde pubblico già dal PRG vigente del 2008, compresa tra Via dei Monti di Pietralata e via dei Monti Tiburtini. Un Parco pubblico che i cittadini attendono da più di 20 anni, vera “ricucitura” di questo quartiere. Purtroppo, le diverse amministrazioni comunali non hanno portato a termine ciò che era previsto, consegnando l’area all’abbandono e tradendo la fiducia delle persone”.

E ancora: “Già adesso, con i progetti in itinere, il territorio subirebbe un danno enorme sul piano della viabilità, e pensare anche alla costruzione di uno Stadio a Pietralata da 65.000 posti aperto h24 per eventi sportivi, musicali, commerciali e di altro genere in un quadrante già pesantemente cementificato e urbanizzato comporterà un potenziale collasso dell’intero quadrante”. Tra le maggiori criticità ravvisate dagli abitanti: l’eccessivo consumo di suolo, collasso della viabilità, inquinamento atmosferico e acustico.