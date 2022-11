Pietralata si rifà il look da piazza Sacco a viale Stefanini

Il quartiere Pietralata si rifà il look: i lavori di riqualificazione della zona compresa tra piazza Sacco e viale Stefanini – oltre alle vie adiacenti – sono stati assegnati. Non solo, anche la procedura di gara per realizzare interventi di efficientamento al sistema di raccolta dell’acqua piovana è stata conclusa. Ad annunciarlo ai taccuini di Roma Today è Dino Bacchetti, assessore ai lavori pubblici del Municipio di via Tiburtina.

Piazza Sacco e viale Stefanini sono da sempre il cuore del quartiere Pietralata. La riqualificazione di viale Stefanini – sede storica dell’ex mercato poi trasferito a via del Cottanello – è attesa da tempo dai residenti, com’è attesa la riqualificazione di piazza Sacco e delle vie Michelotti e Capellini. Si tratta di lavori quali la demolizione dei cigli stradali e la fresatura dell'intera superficie della piazza, gli scavi per la piantumazione di alberi. E ancora la realizzazione di cigli stradali, rifacimento della piazza, pavimentazione, panchine e cestini portarifiuti. A questa tipologia di intervento si affiancano i lavori per le opere di ripristino del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, per un importo pari ad € 750.000. “Nel primo caso l’aggiudicazione avverrà il 21 novembre – ha anticipato Bacchetti – nel secondo caso il 5 dicembre”.

Tra gli interventi di riqualificazione anche la realizzazione del ripristino del passaggio in via dell’Eletrodotto, nel vicino quartiere Ponte Mammolo. “Definita finalmente dopo decenni di incertezza l'assegnazione di via dell'Elettrodotto al patrimonio Municipio Roma IV – ha concluso Bacchetti - abbiamo proceduto a realizzare senza indugi l'intervento di ripristino del passaggio a costo zero per l'amministrazione municipale ponendolo a carico della società di pubblici servizi. Areti S.p.A. che ne ha disposto ed eseguito il diserbo, il livellamento e compattamento del sottofondo con posa in opera del conglomerato bituminoso. Operazione portata anche questa a casa in tempi record”.