Playground e percorsi fitness: Ater firma la riqualificazione in via Michelotti per 700mila euro

Le strutture abusive saranno demolite e gli ingressi carrabili – oltre ai percorsi pedonali – verranno riqualificati. Non solo, a subire interventi di restyling saranno anche le aree verdi. Siamo all’interno del lotto F delle palazzine popolari di via Giovanni Michelotti, nel quartiere Pietralata. “Prosegue l’impegno dell’Amministrazione regionale per rigenerare le periferie di Roma e migliorare la qualità della vita dei residenti” ha commentato Massimiliano Valeriani, assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio che nella mattina di lunedì ha presentato il progetto agli abitanti del quartiere.

Gli interventi di riqualificazione nelle zone comuni del complesso Ater di via Michelotti prevedono anche la realizzazione di aree verdi con la piantumazione di arbusti e cespugli. Il campo di calcio, ormai in disuso, verrà trasformato in uno spazio polivalente per giocare a calcio e a basket. Anche l’area pavimentata limitrofa verrà ristrutturata e ospiterà un percorso fitness con la fornitura di attrezzi per l’allenamento fisico. Sarà infine realizzato un nuovo impianto di illuminazione esterno con pannelli fotovoltaici. L’intervento è stato finanziato dalla Regione Lazio con un investimento di 700.000 euro e verrà terminato entro 6 mesi.

“Con questo intervento nel complesso Ater di Pietralata restituiamo decoro urbano e forniamo maggiori servizi per favorire le stesse opportunità in tutti i quadranti della città” ha concluso Valeriani. All’appuntamento di inaugurazione del cantiere, oltre all’assessore regionale Massimiliano Valeriani, anche il direttore generale di Ater Roma, Luca Manuelli.