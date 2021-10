Pietralata: degrado in via Gemmellaro, tra erba alta e cumuli di rifiuti

Asfalto dissestato, erba alta e cumuli di rifiuti e topi che banchettano tra I cassonetti. Siamo in via Gemmellaro, nel quartiere Pietralata. Lungo la strada c’è anche l’entrata dell’IC ‘Giorgio Perlasca’ del Municipio IV. I residenti della via: “Da anni chiediamo interventi e lo spostamento dei cassonetti. Se nessuno ci ascolterà, bloccheremo la strada”.



Nel 2018, su via Gemmellaro – strada che collega via Ramiro Fabiani a via Michel Gortani – sono stati realizzati interventi di colmatura delle buche. Nella stessa occasione, dopo alcune rimostranze da parte dei residenti, era stata anche bonificata buona parte della via con la rimozione dei rifiuti. L’inciviltà ha però prevalso e dopo poco in via Gemmellaro si sono riformate mini discariche a cielo aperto. A maggio dello scorso anno, nuovo grido d’allarme da parte degli abitanti del quartiere per la presenza di rifiuti, ratti e buche.



“Abbiamo chiesto più volte la bonifica di questi spazi – ha spiegato a Roma Today Mauro Cottini, un residente di via Gemmellaro – Abbiamo anche chiesto che I cassonetti vengano spostati dal lato opposto della strada ma nulla, nessuno ci ascolta”. Infine l’appello: “Chiediamo ai candidati presidenti di provvedere, quando eletti, a ripristinare il decoro della via”.