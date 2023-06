Pietralata, l'area giochi e per i cani del parco Aqua Virgo verranno recintate

La raccolta firme e le continue sollecitazioni sembra abbiano dato i frutti sperati. L’area giochi e quella dedicata ai cani del parco Aqua Virgo, a Pietralata, verranno recintate. Per una completa ristrutturazione della zona, però, bisognerà ancora attendere ma, intanto, qualcosa sembra si stia muovendo. Il dipartimento tutela ambientale di Roma ha comunicato al Comitato Popolare Monti di Pietralata, da sempre in prima linea nella lotta per la valorizzazione di questa area verde, che a breve si si interverrà sul parco per ridare un minimo di decoro e dignità.

La raccolta firme

A maggio, il Comitato popolare Monti di Pietralata aveva avviato una raccolta firme per chiedere un nuovo impianto di illuminazione e più arredi per valorizzare uno dei più importanti spazi verdi della zona. Del resto, il parco Aqua Virgo custodisce l’unico tratto esterno visibile dell’ultimo acquedotto romano funzionante, l’”acquedotto vergine”. Non solo, quindi, un luogo di ritrovo ma anche un’area con importanti testimonianze storiche.

Anche Europa verde, con il consigliere capitolino Ferdinando Bonessio, aveva scritto una lettera agli enti competenti per chiedere un intervento di riqualificazione dell’area. Lettera che, il 13 giugno, ha avuto risposta

Buone notizie

Il dipartimento tutela ambientale ha spiegato al gruppo di Europa verde che, in seguito ad un sopralluogo, si “è constata la necessità di un intervento di recinzione dell’area giochi”. Per questo, “l’intervento di riperimetrazione dell’area ludica e dell’area cani sarà effettuato” con l’accordo quadro di manutenzione ordinaria, in fase di indizione di gara. Bisognerà invece aspettare per la riqualificazione dell’area verde visto che “è stato programmato uno studio di fattibilità per determinare le risorse economiche da impegnare”