Portonaccio, Raggi alla sede di 'Misericordia' di San Romano

Ha visitato i locali della struttura appena riqualificata e ha preso parte alla celebrazione eucaristica. La sindaca Virginia Raggi, nel pomeriggio di sabato, si è recata alla sede di ‘Misericordia’ a San Romano che, durante l’estate, è stata danneggiata da un incendio.

“Siete gli angeli custodi della comunità” ha detto Raggi rivolgendosi ai volontari dell’associazione presenti all’incontro, a cui ha preso parte anche il vescovo.

Non lontano dalla rinnovata sede dell’associazione ‘Misericordia’ anche il banco del mercato sociale, inaugurato a maggio dello scorso anno dalla sindaca Raggi, non senza polemiche da parte dell’opposizione. Già perché rispetto alla donazione di alimenti, per i possessori della tessera sociale, il PD aveva commentato: “Alimenti scaduti dati alle famiglie meno abbienti in cambio di cinque ore di lavoro settimanali”.

Raggi a San Romano ha rivendicato l’iniziativa, rilanciando: “Le donazioni che sono arrivate per il mercato sociale del Municipio IV sono state talmente tante che il magazzino non riesce più a contenerle. Per questo abbiamo deciso di donare le eccedenze a circa 70 persone che ospiti di cinque case famiglia, individuate dai servizi sociali del Municipio”.