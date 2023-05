Pietralata, una raccolta firme per ridare dignità al parco Aqua Virgo

Un nuovo impianto di illuminazione e più arredi per rendere questa testimoninaza storica un parco fruibile da tutti. Il Comitato popolare Monti di Pietralata ha avviato una raccolta firme per chiedere al Comune di Roma di intervenire nell’area del parco Aqua Virgo,su via dei Monti di Pietralata 141. Stiamo parlando di uno dei più importanti spazi verdi della zona con i suoi quattro ettari di estensione. Una delle sue particolarità consiste nella presenza dell’unico tratto esterno visibile dell’ultimo acquedotto romano funzionante, l’”acquedotto vergine”. Non solo, quindi, un luogo di ritrovo ma anche un’area con importanti testimonianze storiche.

Battaglie

Nel corso degli anni comitati ed associazioni hanno portato avanti diverse iniziative per mantenere il parco decoroso. Nel documento che accompagna la raccolta firme, il Comitato popolare Monti di Pietralata parla proprio di una “lotta contro la cementificazione” dell’area, troppo spesso abbandonata dalle amministrazioni.

Raccolta firme

Per poter continuare ad usufruire del parco in maniera sicura e, soprattutto, per valorizzarlo, è stata avviata una petizione per chiedere all’assessora all’Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, di effettuare tutta una serie di interventi di cui il parco ha bisogno.

Interventi

Il comitato chiede di dotatore l’area di un impianto di illuminazione che lo renda fruibile anche nelle ore notturne. Poi, visto che l’area è totalmente sprovvista di fontane, una vera rarità per Roma, è stato chiesto di installare di nasoni e fontanelle. Serve anche un intervento sull’area dedicata ai cani attualmente esistente ed un’implementazione degli arredi, ovvero tavoli, panchine, panche da pic nic, cestini interni ed esterni. Infine, per valorizzare il parco anche dal punto di vista culturale, la petizione punta a realizzare percorsi storici dedicati all’acquedotto vergine.

Comitato

Il Comitato popolare Monti di Pietralata è attivo da anni sul territorio. Di recente, infatti, oltre ad aver pinattao due nuovi alberi all’ingresso del parco, i volontari si sono attivati per raccogliere la spazzatura presente un po’ ovunque e per tagliare l’erba. Ad inizio maggio, il comitato ha di nuovo indossato guanti e protezioni per pulire i marciapiedi, innaffiare le piante, rimuovere le “erbacce” e rimediare ai numerosi atti vandalici di cui il parco è spesso teatro.