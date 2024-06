Pietralata, la casa per i senzatetto cambia nome ma il progetto è (praticamente) lo stesso

Ha cambiato nome, da “Centro di accoglienza per i senza fissa dimora” a “Casa delle famiglie”. Il progetto, però, è rimasto praticamente identico, eccezion fatta per le tempistiche. Siamo a Pietralata dove, per il Giubileo 2025, è prevista la costruzione di un edificio su via delle Cave di Pietralata da 5 milioni e 200 mila euro.

Cambio del nome

Secondo il programma dei lavori giubilari, al numero 58 era prevista la realizzazione di un centro per ospitare 20 senza fissa dimora. Una volta cominciati gli sgomberi dell’ex mercato dove verrà realizzata la struttura, diversi residenti del quartiere e politici d’opposizione hanno contestato l’opera, preoccupati che la zona potesse diventare un ritrovo di disperati. Tra l’altro, anche la maggioranza che governa il IV Municipio, a settembre 2023, aveva scritto una lettera durissima al Campidoglio per contestare la decisione. A maggio 2024, quindi, nel corso di una conferenza stampa, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il presidente municipale Massimiliano Umberti e l’assessora alle Politiche sociali di Roma, Barbara Funari, avevano presentato il nuovo progetto: via i senza tetto e largo alla “casa delle famiglie”.

Stesso progetto

È stato quindi approvato il Dpcm dell’11 giugno 2024 che, di fatto, aggiorna gli interventi ed integra quelli previsti per l’apertura della Porta Santa. Nel documento, alla posizione “158” si trova, appunto, il nuovo centro. Se, inizialmente, si parlava genericamente di “senza tetto”, nel nuovo intervento si spiega come il centro andrà a rivolgersi “a diverse tipologie di fragilità sociale, che spaziano dalle famiglie con o senza minori, in difficoltà, anche provenienti da situazioni di sfratto, a madri o padri con minori in condizione di temporaneo disagio anche di natura alloggiativa”. Parliamo, quindi, soprattutto di persone senza una casa.

Se, nel progetto originario, si parlava di 20 potenziali ospiti, nel nuovo si fa riferimento a 9 nuclei familiari ma non viene specificato da quanti individui potrà essere composto ogni nucleo. Cambia la voce della “ricettività”. Nel vecchio progetto si spiegava che “la struttura potrà ospitare fino a venti persone organizzate in più gruppi, ognuno dei quali al massimo di dieci persone che abbiano esigenze compatibili, al fine di favorire il reciproco sostegno nel percorso di soluzione delle criticità”. Inoltre, erano previsti spazi per famiglie di tre persone. Per la nuova casa delle famiglie, invece, si spiega soltanto che “la struttura potrà ospitare fino a 9 nuclei familiari in sistemazione autonoma”. L’articolazione della struttura, infine, è assolutamente identica.

Il cronoprogramma dei lavori

Una cosa è certamente cambiata: la fine dei lavori. Nel progetto per i senza tetto il collaudo e la conclusione dei cantieri era prevista per dicembre 2024. Nel progetto della casa delle famiglie, la consegna dell’opera finita è fissata per il secondo trimestre del 2025, in pieno Giubileo.

Chi saranno gli ospiti della struttura

Viene da chiedersi, quindi, chi saranno effettivamente gli ospiti della struttura. Chi ha bisogno di uno spazio del genere è perché una casa non ce l’ha. Certo, non ci saranno persone “single” ma, andando a stringere, saranno sempre soggetti senza un tetto sopra la testa. Persone in difficoltà, da aiutare, senza badare alla propaganda sicuritaria, ma affrontando la questione da un punto di vista sociale.